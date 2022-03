Inten­si­ves Infek­ti­ons­ge­sche­hen im Landkreis

Bis zuletzt hat­te es sich das Team des Gesund­heits­am­tes und der Kon­takt­nach­ver­fol­gung zum Ziel gesetzt, infi­zier­te Per­so­nen tele­fo­nisch zu kon­tak­tie­ren. Das wei­ter­hin star­ke Infek­ti­ons­ge­sche­hen im Land­kreis hat die­sem Bemü­hen jetzt ein Ende gesetzt. Die Kon­takt­ver­fol­gung wird auf eine weit­ge­hend digi­ta­le Vari­an­te umgestellt.

„So wird es uns wie­der mög­lich sein, den Kon­takt zu den infi­zier­ten Per­so­nen schnel­ler auf­zu­neh­men, als uns das in den letz­ten Tagen gelun­gen ist. Wer einen posi­ti­ven PCR-Befund hat, erhält ab sofort bevor­zugt per Mail eine Infor­ma­ti­on über sein Test­ergeb­nis sowie einen aus­führ­li­chen Hand­lungs­leit­fa­den, an dem sie oder er sich ori­en­tie­ren kann“, sagt Tan­ja Höfer, Lei­te­rin des Geschäfts­be­reichs 02 im Land­rats­amt, zu dem das Gesund­heits­amt gehört.

Dar­über hin­aus wer­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an den Test­stel­len im Land­kreis mit Aus­hän­gen und Handouts über das geän­der­te Vor­ge­hen infor­miert. (Sie­he wei­ter unten)

Zudem wird bei den Ter­mi­nen zum Frei­en Imp­fen im Land­kreis ab sofort auch der Impf­stoff von Nova­vax ange­bo­ten wer­den. Mög­lich wird das, weil die Men­ge an gelie­fer­tem Impf­stoff grö­ßer ist, als zunächst ange­nom­men. Auf die­se Wei­se kön­nen neben den Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen auch ande­re Inter­es­sier­te schon jetzt eine Imp­fung mit Nova­vax erhalten.

Die Ter­mi­ne für Frei­es Imp­fen fin­den immer am Mitt­woch in Markt­red­witz, an Frei­tag in Selb und am Sams­tag im Impf­zen­trum Wun­sie­del statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sier­te unter:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/corona-schutzimpfung

Posi­ti­ver PCR-Test – was tun?

Sehr geehr­te Bür­ge­rin, sehr geehr­ter Bürger,

Sie haben einen PCR-Test durch­füh­ren lassen.

Soll­ten Sie ein posi­ti­ves Test­ergeb­nis erhal­ten, müs­sen Sie sich sofort in häus­li­che Iso­la­ti­on bege­ben. Das heißt, sie dür­fen Ihre Woh­nung oder Haus nicht ver­las­sen und auch kei­ne pri­va­ten Besu­che empfangen. Bit­te infor­mie­ren Sie Ihre Haus­halts­mit­glie­der und Per­so­nen, mit denen Sie in den ver­gan­ge­nen Tagen Kon­takt hat­ten. Beson­ders wich­tig sind dabei unge­impf­te Per­so­nen, die sich eben­falls sofort in häus­li­che Iso­la­ti­on bege­ben müs­sen. Zudem Per­so­nen, die in Ein­rich­tun­gen arbei­ten, in denen Men­schen mit einem hohen Risi­ko für schwe­re Covid-Ver­läu­fe behan­delt oder betreut wer­den (z. B. Kran­ken­häu­ser oder Pflegeeinrichtungen). War­ten Sie bit­te die E‑Mail des Gesund­heits­am­tes ab. Wir mel­den uns zuverlässig. Soll­te sich Ihr Gesund­heits­zu­stand ver­schlech­tern oder soll­ten Sie ander­wei­tig ärzt­li­che Hil­fe benö­ti­gen, ver­stän­di­gen Sie bit­te Ihre Haus­ärz­tin oder Ihren Haus­arzt, den Bereit­schafts­dienst der Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung Bay­erns unter der Tele­fon­num­mer 116 117 oder in beson­ders schlim­men Fäl­len den Not­arzt unter der Tele­fon­num­mer 112. Wei­sen Sie beim Anruf unbe­dingt dar­auf hin, dass Sie sich in Iso­la­ti­on befin­den, weil Sie posi­tiv auf das Coro­na­vi­rus gete­stet wurden. Außer­halb die­ser Zei­ten kön­nen Sie sich hier infor­mie­ren. Das Robert-Insti­tut sowie das Lan­des­amt für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit haben hier die Ant­wor­ten auf die häu­fig­sten Fra­gen für Sie zusammengestellt:

https://​www​.rki​.de/​S​h​a​r​e​d​D​o​c​s​/​F​A​Q​/​N​C​O​V​2​0​1​9​/​g​e​s​a​m​t​.​h​tml

https://​www​.lgl​.bay​ern​.de/​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​/​i​n​f​e​k​t​i​o​n​s​s​c​h​u​t​z​/​i​n​f​e​k​t​i​o​n​s​k​r​a​n​k​h​e​i​t​e​n​_​a​_​z​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​f​a​q​.​htm

Wir mel­den uns zuver­läs­sig bei Ihnen und wün­schen Ihnen bis dahin alles Gute und einen mil­den Ver­lauf der Infektion.

Ihr Team des Gesund­heits­am­tes im Land­kreis Wun­sie­del i. Fichtelgebirge