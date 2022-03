Sprach­kur­se, För­der­pro­gram­me, Vor­aus­set­zun­gen: Bei allen Fra­gen rund um die Auf­nah­me eines Stu­di­ums hilft die Ser­vice­stel­le Flucht und Migra­ti­on mit Ange­bo­ten spe­zi­ell für Men­schen aus der Ukraine.

„Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist bemüht, Stu­die­ren­den aus der Ukrai­ne einen unkom­pli­zier­ten Start in Deutsch­land zu ermög­li­chen“, sagt Prof. Dr. Mar­tin Huber, Vize­prä­si­dent Leh­re und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Die Geflüch­te­ten ste­hen vor vie­len Pro­ble­men, da wol­len wir ihnen kei­ne wei­te­ren Stei­ne in den Weg legen, son­dern aktiv bei der Pla­nung ihrer Zukunft helfen.“

An der Uni­ver­si­tät Bay­reuth gibt es seit 2017 eine Ser­vice­stel­le Flucht und Migra­ti­on. An die­se kön­nen sich Geflüch­te­te wen­den, um sich über die Vor­aus­set­zun­gen für ein Stu­di­um in Bay­reuth in zu infor­mie­ren. In Ein­zel­ge­sprä­chen prü­fen die Mitarbeiter*innen der Ser­vice­stel­le nicht nur, ob eine Hoch­schul­zu­gangs­be­rech­ti­gung vor­liegt, son­dern kön­nen auch beim Start in den deut­schen Arbeits­markt oder der grund­sätz­li­chen Pla­nung der beruf­li­chen Zukunft hel­fen. „Wir klä­ren mit den poten­zi­el­len Stu­die­ren­den, was im Moment das Beste für sie ist“, erläu­tert I‑Hsin Stangl, Ansprech­part­ne­rin für stu­di­en­in­ter­es­sier­te Geflüch­te­te an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Oft fehlt es den Geflüch­te­ten an Sprach­kennt­nis­sen – dann ver­mit­telt die Ser­vice­stel­le ent­spre­chen­de Kur­se. Auch ein pro­pä­deu­ti­sches Pro­be­se­me­ster ist in Bay­reuth mög­lich: Dabei bele­gen die Geflüch­te­ten Inten­siv­sprach­kur­se direkt am Cam­pus, wodurch sie die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te der Uni­ver­si­tät bereits ken­nen­ler­nen. Die Ser­vice­stel­le berät auch rund um För­der- und Sti­pen­di­en­mög­lich­kei­ten für geflüch­te­te Studieninteressierte.

Wenn alle Zugangs­vor­aus­set­zun­gen wie aus­rei­chen­de Sprach­kennt­nis­se, Hoch­schul­zu­gangs­be­rech­ti­gung und geklär­ter Auf­ent­halts­sta­tus erfüllt sind, kön­nen die Geflüch­te­ten grund­sätz­lich schon zum Som­mer­se­me­ster 2022 das Stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth aufnehmen.

Um her­aus­zu­fin­den, wel­che För­der­pro­gram­me es gibt, wel­che Vor­aus­set­zun­gen zur Stu­di­en­auf­nah­me schon erfüllt sind und wel­che Kur­se noch belegt wer­den müs­sen, wen­den sich stu­di­en­in­ter­es­sier­te Geflüch­te­te bit­te direkt an die Ser­vice­stel­le Flucht und Migra­ti­on. Infor­ma­tio­nen dazu gibt es auch auf der Web­sei­te www​.refu​gees​.uni​-bay​reuth​.de