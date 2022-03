Let‘s Dance!

Aktu­ell sind an der Städ­ti­schen Musik­schu­le in eini­gen Bal­lett­grup­pen noch Plät­ze frei und kön­nen an fol­gen­den Ter­mi­nen ab sofort besucht werden:

Kin­der­bal­lett jeweils am Don­ners­tag von 15.15 bis 16.00 Uhr (4–5 Jahre)

Modern Clip Dan­cing jeweils am Mon­tag 14.30 bis 15.15 (6–8 Jah­re) und 16.45 bis 17.45 (13–16 Jahre)

Spe­zi­ell für Frau­en „Body Stret­ching Gym­na­stik“ (ab 18 Jah­re) Mon­tag 18.00 – bis 19.00 Uhr und Mitt­woch 19.00 bis 20.00 Uhr

Klas­si­sches Bal­lett für Erwach­se­ne am Diens­tag von 18.30 bis 19.45 Uhr

Wegen der anste­hen­den Bal­lett-Gala im Juli bit­ten wir Inter­es­sen­ten sich zeit­nah anzu­mel­den. Die Anmel­de­un­ter­la­gen sowie die jewei­li­gen Gebüh­ren fin­det man unter www​.kulm​bach​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule

Wei­te­rer Aus­künf­te ertei­len Herr Kali­nov jeweils am Vor­mit­tag unter Tele­fon 09221/87497 oder Frau Weg­gel unter 09221/67900.

Es gel­ten die aktu­el­len Coro­na Hygienevorschriften.