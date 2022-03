Seit Sep­tem­ber 2021 wur­de auf einen mehr­heit­li­chen Beschluss im Mobi­li­tätse­nat hin, die Erlich­stra­ße gegen­läu­fig für den Fahr­rad­ver­kehr geöff­net. Um dies zu ermög­li­chen, muss­ten ver­kehrs­recht­li­che Anord­nun­gen umge­setzt wer­den. Die Fol­gen hier­von sind nun Gegen­stand eines Antrags der Stadt­rats­frak­ti­on „Bam­ber­ger Bür­ger­block“ (BBB) an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD). Ab Ecke Hed­wig­stra­ße müs­sen Fahr­rad­fah­rer Rich­tung Wun­der­burg an rechts par­ken­den Fahr­zeu­gen vor­bei und zwi­schen dem Gegen­ver­kehr fah­ren. Dies führt zu gefähr­li­chen Situa­tio­nen. Wie von Anlie­gern gegen­über Stadt­rat Andre­as Trif­fo beklagt wur­de, hat wohl aus die­sem Grund das rechts­wid­ri­ge Befah­ren des Bür­ger­steigs zuge­nom­men. Da ande­re Rad­fah­rer ab Ecke Hed­wig­stra­ße die neu eröff­ne­te Max-Schä­fer-stra­ße rechts­kon­form nut­zen, hat die BBB-Frak­ti­on bean­tragt, die Fahr­rad­rou­te über genau die­se Stra­ße zu füh­ren. Dies soll durch ent­spre­chen­de Mar­kie­run­gen ver­deut­licht wer­den. Die Stadt­rä­te ver­lan­gen zudem, dass vor der vor­ge­schla­ge­nen Ände­rung eine Bür­ger­be­tei­li­gung in der Erlich­stra­ße durch­ge­führt und die Mei­nung des ört­li­chen Bür­ger­ver­eins ein­ge­holt wird.

Antrag: „Erlich­stra­ße: Ände­rung der Routenführung“

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

in der Sit­zung des Mobi­li­tätse­na­tes vom 11.05.2021 wur­de die gegen­läu­fi­ge Öff­nung der Erlich­stra­ße für den Rad­ver­kehr beschlos­sen. Im Zuge die­ser Ent­schei­dung wur­de auch die Par­kie­rung zwi­schen Fried­rich-Ebert-stra­ße und Hed­wig­stra­ße von der rech­ten auf die lin­ke Sei­te ver­legt. Nach eige­nen Beob­ach­tun­gen, sowie Rück­spra­chen mit Anwoh­nern und Rad­fah­rern wur­den uns fol­gen­de nega­ti­ve Aspek­te dargelegt:

Der Rad­fah­rer der (von Rich­tung Gereuth kom­mend) an die Ecke zur Hed­wig­stra­ße gelangt, kann auf­grund ört­li­cher Gege­ben­hei­ten irr­tüm­lich in den Glau­ben kom­men, er habe hier gegen­über dem Ver­kehrs­teil­neh­mer wel­cher aus der Hed­wig­stra­ße kommt, Vor­fahrt. Die­se Gefah­ren­si­tua­ti­on ist schon wie­der­holt ent­stan­den, jedoch glück­li­cher­wei­se jeweils ohne Schaden.

Im wei­te­ren Ver­lauf, unmit­tel­bar an der Kur­ve nach der Hed­wig­stra­ße zur Erlich­stra­ße ein­fah­rend, führt die Mar­kie­rung direkt auf die Park­plät­ze zu, was dem Sicher­heits­ge­fühl widerspricht.

Wei­ter durch die Erlich­stra­ße fährt der Rad­fah­rer an rechts par­ken­den Autos vor­bei, somit an der Bei­fah­rer­sei­te, was zur Fol­ge hat, dass der Aus­par­ken­de den Rad­fah­rer kaum sehen kann. Zudem haben vor allem Kin­der Angst, die­ses Teil­stück zu benut­zen, da man als Rad­fah­rer zwi­schen rechts das par­ken­de Auto hat und links den Gegen­ver­kehr mit PKW´s und Stadt­bus. Anwoh­ner berich­ten, dass die regel­wid­ri­ge Befah­rung des Bür­ger­steigs stark zuge­nom­men hat und Bewoh­ner beim Ver­las­sen Ihrer Häu­ser gefähr­det wer­den. Zudem haben Beob­ach­tun­gen erge­ben, dass heu­te schon vie­le Rad­fah­rer ab Hed­wig­stra­ße die neu eröff­ne­te Max-Schä­fer-Stra­ße um Rich­tung Wun­der­burg zu gelangen.

ANTRAG:

Die Öff­nung der Erlich­stra­ße für den gegen­läu­fi­gen Rad­ver­kehr ist ab Ein­mün­dung Hed­wig­stra­ße aus Sicher­heits­grün­den zurück zu nehmen.

Ab Ein­mün­dung Hed­wig­stra­ße ist für den Rad­ver­kehr durch Beschil­de­rung und/​oder Mar­kie­rung deut­lich zu machen, dass eine siche­re Stra­ße über die Max-Schä­fer-Stra­ße Rich­tung Wun­der­burg führt.

Die bei­den vor­ge­nann­ten Punk­te sind den Anlie­gern im direk­ten Umfeld, sowie dem Bür­ger­ver­ein vor Senats­be­schluss schrift­lich als Vor­schlag vor­zu­le­gen. Das hier­aus gewon­ne­ne Mei­nungs­bild ist dem Fach­se­nat als Anla­ge zur Beschluss­fas­sung zu übergeben.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nor­bert Tscher­ner ‑Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der

Andre­as Trif­fo ‑Stadt­rat

Hans-Jür­gen Eich­fel­der ‑Stadt­rat