Fasten­ak­ti­on 2022 – Sie­ben Wochen ohne Stillstand

Yoga und Medi­ta­ti­on am 15. März

Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth betei­ligt sich an der Fasten­ak­ti­on 2022 der Evan­ge­li­schen Kir­che an und lädt zu ver­schie­de­nen Online-Ver­an­stal­tun­gen ein. Unter dem Mot­to „Sie­ben Wochen ohne Still­stand?!“ wer­den die Teil­neh­men­den der Fra­ge nach­ge­hen, wann und wo sie Still­stand erle­ben und wo sie ganz bewusst – nach­hal­tig – aktiv wer­den kön­nen. „Yoga & Medi­ta­ti­on in der Fasten­zeit“ mit Bir­git Sam­mer gibt es am Diens­tag, 15. März, um 18 Uhr. Mit sanf­ten Yoga­übun­gen in Ver­bin­dung mit bewuss­ter Atmung brin­gen die Teil­neh­men­den den Kör­per in Bewe­gung. Durch eine geführ­te Tiefen­ent­span­nung mit anschlie­ßen­der Medi­ta­ti­on wer­den die inne­re Ruhe und Gelas­sen­heit spür­bar. Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung gibt es auf der Inter­net­sei­te der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth unter www​.vhs​-bay​reuth​.de.