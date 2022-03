Zu einem Schwel­brand in Wim­mel­bach alar­mier­te am Diens­tag­mit­tag die Leit­stel­le die Feu­er­weh­ren aus Wim­mel­bach, Hau­sen und Oes­dorf. Ein Bewoh­ner hat­te einen bei­ßen­den Schmor­ge­ruch in der Woh­nung und im Trep­pen­haus wahr­ge­nom­men und den Not­ruf gewählt.

Zunächst unter Atem­schutz erkun­de­te ein Trupp das Wohn­ge­bäu­de. Als mut­maß­li­che Brand­ur­sa­che konn­te ein Elek­tro­heiz­kör­per aus­ge­macht wer­den. Das Haus wur­de strom­los gemacht und unter Zuhil­fe­nah­me unse­res Elek­trolüf­ters gelüf­tet. Nach gut einer Stun­de war der Ein­satz für die Feu­er­weh­ren been­det. Eine Elek­tro­fach­kraft wur­de zur Klä­rung des Defekts verständigt.