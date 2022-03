Seit mitt­ler­wei­le über 60 Jah­ren wür­digt der Baye­ri­sche Land­tag all­jähr­lich das beson­de­re Enga­ge­ment von Men­schen im Frei­staat. Geehrt wer­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich in beson­de­rer Wei­se um die Ver­wirk­li­chung der Grund­sät­ze der Baye­ri­schen Ver­fas­sung ver­dient gemacht haben. Dies ist in allen Berei­chen des öffent­li­chen Lebens mög­lich – in der Poli­tik, im Sport, in Kul­tur und Wis­sen­schaft, in der Wirt­schaft, im Hand­werk oder in der Unter­stüt­zung für Schwächere.

„Mit knapp 1.600 Ordens­aus­hän­di­gun­gen seit ihrem Bestehen zählt die Baye­ri­sche Ver­fas­sungs­me­dail­le zu den staat­li­chen Aus­zeich­nun­gen, die im Frei­staat Bay­ern am sel­ten­sten ver­lie­hen wer­den. Um die­se Exklu­si­vi­tät zu unter­strei­chen, wur­de im Gesetz zur Baye­ri­schen Ver­fas­sungs­me­dail­le gere­gelt, dass pro Jahr maxi­mal 50 neue Ordens­ver­lei­hun­gen erfol­gen dür­fen. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de die tra­di­ti­ons­rei­che Aus­zeich­nung dann mit der Bezeich­nung „Baye­ri­scher Ver­fas­sungs­or­den“ noch ein­mal wei­ter auf­ge­wer­tet“, erklärt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dremel.

Zur Aus­wahl der Aus­zu­zeich­nen­den sind fol­gen­de Anga­ben nötig:

Vor- und Fami­li­en­na­men der Personen,

deren voll­stän­di­ge Privatanschrift,

den Geburts­tag und den Geburtsort

die Berufs­be­zeich­nung bzw. bei Rent­nern den bis zum Ein­tritt in den Ruhestand

aus­ge­üb­ten Beruf

aus­ge­üb­ten Beruf die Staats­an­ge­hö­rig­keit

einen kur­zen Lebens­lauf sowie

eine detail­lier­te und aus­sa­ge­kräf­ti­ge Schil­de­rung der jewei­li­gen Verdienste.

Vor­schlä­ge kön­nen bis spä­te­stens 22. Juli 2022 ein­ge­reicht werden.

Eine ehren­amt­li­che Tätig­keit kann mit der Ver­lei­hung des Ver­fas­sungs­or­dens gewür­digt wer­den, wenn sie

mit gro­ßem per­sön­li­chem Einsatz

unter Zurück­stel­lung von eige­nen Interessen

über einen län­ge­ren Zeit­raum (min­de­stens 15 Jah­re) und

nicht aus­schließ­lich auf loka­ler Ebene

zur För­de­rung wich­ti­ger staat­li­cher oder gesell­schaft­li­cher Belan­ge aus­ge­übt wird.

Ver­dien­ste allein um das eige­ne Unter­neh­men recht­fer­ti­gen einen Ordens­vor­schlag i.d.R. eben­falls nicht, selbst wenn die­sem Unter­neh­men gro­ße wirt­schaft­li­che Bedeu­tung zukommt.

Außer­dem darf der bzw. die Vor­ge­schla­ge­ne nicht in die Anre­gung ein­be­zo­gen oder dar­über vor­ab infor­miert wer­den darf. Auch wer sei­ne eige­ne Aus­zeich­nung anregt, kann nicht mit der Ver­lei­hung eines Ordens rechnen.

„Neh­men wir gemein­sam die Men­schen im Land in den Blick, die sich jah­re­lang und in einem ganz erheb­li­chen zeit­li­chen Umfang für ande­re ein­set­zen und dabei die Wer­te unse­rer Baye­ri­schen Ver­fas­sung mit Leben erfül­len! Ich wür­de mich sehr freu­en, wenn mich vie­le Anre­gun­gen zur Aus­zeich­nung ver­dien­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aller Alters­grup­pen errei­chen wür­den“, so Dre­mel abschließend.