Sozi­al­re­fe­rent spricht bei Friedensdemonstration

Unter dem Mot­to „STEHT AUF für die Demo­kra­tie und den Zusam­men­halt“ rufen Stu­die­ren­de der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg für Frei­tag, 11. März, zu einer Frie­dens­de­mon­stra­ti­on auf. Neben Prof. Hei­ner Bie­le­feldt, Inha­ber des Lehr­stuhls für Men­schen­rech­te und Men­schen­rechts­po­li­tik der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg, spricht dort auch Die­ter Ros­ner, Refe­rent für Jugend, Fami­lie und Sozia­les der Stadt Erlangen.

OB begrüßt zum Benefizvortrag

Der Zon­ta­club Erlan­gen lädt am Frei­tag, 11. März, um 19:00 Uhr ange­sichts des Kriegs in der Ukrai­ne und des damit ver­bun­de­nen Leids für unzäh­li­ge Men­schen zu einem spon­ta­nen Bene­fiz­vor­trag der Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Kat­ja Boam­pong-Brum­mer ein. Sie spricht über den Maler Augu­ste Renoir und sei­ne Welt von Frie­den, Schön­heit, Leich­tig­keit. Zu Beginn der Ver­an­stal­tung, die per Zoom durch­ge­führt wird, wird auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die Teil­neh­men­den begrü­ßen. Anmel­dun­gen unter kbb-reisen@t‑online.de, dann wird der Link zugeschickt.

Der Zon­ta För­der­ver­ein Erlan­gen e.V. (IBAN: DE85 7635 0000 0060 1153 82) bit­tet um Spen­den, um den drin­gend­sten Bedürf­nis­sen der geflo­he­nen Frau­en und Män­ner ent­spre­chen zu können.

Bun­des­tags­prä­si­den­tin trägt sich in Gol­de­nes Buch ein

Die Prä­si­den­tin des Deut­schen Bun­des­tags, Bär­bel Bas, besucht am Wochen­en­de Erlan­gen. Anläss­lich einer Dis­kus­si­on mit Jugend­li­chen im Rats­saal trägt sie sich in das Gol­de­ne Buch der Stadt ein.

Trau­er­be­flag­gung am 11. März

Am Frei­tag, 11. März, wird der Natio­na­le Gedenk­tag für die Opfer ter­ro­ri­sti­scher Gewalt began­gen. Das Bun­des­ka­bi­nett hat­te im Febru­ar beschlos­sen, ab dem Jahr 2022 jähr­lich am 11. März die­sen Gedenk­tag zu bege­hen. Aus die­sem Anlass hat der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent die Trau­er­be­flag­gung aller staatlichen/​öffentlichen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern ange­ord­net. Die Stadt Erlan­gen wird in glei­cher Wei­se verfahren.

Inter­na­tio­na­le Wochen gegen Rassismus

Unter dem Mot­to „Hal­tung zei­gen“ orga­ni­siert und koor­di­niert die Stadt Erlan­gen bereits zum 14. Mal die Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus. Mit einem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm bringt sie vom 14. bis 27. März Men­schen zusam­men, um Hal­tung zu zei­gen und ihre Stim­me gegen Ras­sis­mus zu erhe­ben. Auch unter den schwie­ri­gen Umstän­den die­ses Jahr haben zahl­rei­che Koope­ra­ti­ons­part­ner gemein­sam mit der Stadt ein viel­fäl­ti­ges Online-Pro­gramm entwickelt.

Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fin­det am Mon­tag, 14. März, um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek statt. Fis­ton Mwan­za Muji­la wird sein druck­fri­sches Buch „Tanz der Teu­fel“ prä­sen­tie­ren. Die Ver­an­stal­tung wird auch im Live­stream über­tra­gen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das voll­stän­di­ge Pro­gramm fin­den Sie im Inter­net unter www. erlan​gen​.de/​d​i​v​e​r​s​ity

Ein­schrei­be­start bei der Jugendkunstschule

Ab Mon­tag, 14. März, um 9:00 Uhr kann man sich bei der Jugend­kunst­schu­le (JuKS) online unter www​.juks​-erlan​gen​.de für die neu­en Kur­se im Som­mer­se­me­ster 2022 anmel­den. Ange­bo­ten wer­den Klas­si­ker, wie „Klecks! Das Kin­der­ate­lier“ und „Malen und Zeich­nen im Bota­ni­schen Gar­ten“, aber auch ganz neue Kur­se wie „JuKS forscht: zau­ber­haf­te Phy­sik“, „Mon­s­ter­mä­ßig unter­wegs – Thea­ter­kurs für klei­ne Mon­ster“, „Illu­stra­ti­on und Sieb­druck“, oder „Jugend­ate­lier – Mappenvorbereitung“.

Ebrard­stra­ße gesperrt

Die Ebrard­stra­ße muss am Mitt­woch und Don­ners­tag, 16. und 17. März, zwi­schen der Sieg­litz­ho­fer Stra­ße und dem Webe­räcker­weg gesperrt wer­den. Dort wird ein Bau­kran demon­tiert. Zu Fuß kann die Bau­stel­le pas­siert wer­den. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Öst­li­che Stadt­mau­er­stra­ße für vier Tage gesperrt

Die Öst­li­che Stadt­mau­er­stra­ße zwi­schen Unni­ver­si­täts­stra­ße und Marquardsenstraße/​Bohlenplatz muss von Mon­tag, 14. März, bis ein­schließ­lich Frei­tag, 18. März, für den Ver­kehr gesperrt wer­den. Grund ist der Aus­tausch eines Schie­bers. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.