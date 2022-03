Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Alko­hol- und Dro­gen­fahr­ten im Cobur­ger Stadtgebiet

COBURG. Zwei Alko­hol­fahr­ten und eine Dro­gen­fahrt ver­zeich­ne­te die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on am Diens­tag­abend im Cobur­ger Stadtgebiet.

Bei der Kon­trol­le eines 41-Jäh­ri­gen mit sei­nem Land Rover um 19:40 Uhr in der Triebs­dor­fer Stra­ße zeig­te der Alko­mat einen Wert von 2,04 Pro­mil­le. Um 20:20 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten einen 31-Jäh­ri­gen Last­wa­gen­fah­rer in der Carl-Kae­ser-Stra­ße. Bei die­sem zeig­te der Alko­mat 1,9 Pro­mil­le an. Wäh­rend der Kon­trol­le eines 29-Jäh­ri­gen mit sei­nem Renault in der Rosen­au­er Stra­ße um 23:15 Uhr zeig­te der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein Schnell­test vor Ort reagier­te posi­tiv auf Amphet­amin. In allen drei Fäl­len unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten jeweils eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Die bei­den alko­ho­li­sier­ten Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet zudem eine mehr­mo­na­ti­ge Ent­zie­hung der Fahr­erlaub­nis. Gegen die­se wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermit­telt. Der unter dem Ein­fluss von Dro­gen ste­hen­de 29-Jäh­ri­ge muss sich wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ver­ant­wor­ten und mit min­de­stens einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Bau­werk­zeu­ge entwendet

Kro­nach: Bis­lang unbe­kann­te Die­be dran­gen in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag in eine Lager­hal­le in der Schwe­den­stra­ße ein und ent­wen­de­ten Bau­ma­schi­nen im hohen vier­stel­li­gen Eurobe­reich. Die Täter ver­schaff­ten sich, durch das Abbau­en einer OSB-Plat­ten-Ver­scha­lung, Zutritt ins Objekt und ent­wen­de­ten dort meh­re­re Pro­fi-Elek­tro­werk­zeu­ge wie z. B. Bohr­ma­schi­nen, Win­kel­schlei­fer, Akku-Schrau­ber und Laser­ge­rät. Zum Abtrans­port des Die­bes­gu­tes dürf­ten die Täter ein grö­ße­res Fahr­zeug benutzt haben. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.