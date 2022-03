Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 17.30 Uhr, fiel einer Ver­käu­fe­rin eines Beklei­dungs­ge­schäf­tes in der Haupt­wach­stra­ße eine etwa 30-jäh­ri­ge Frau auf, die zwei Damen­ober­tei­le für 55 Euro unter ihrer Jacke ver­steck­te und die­se so steh­len woll­te. Die Ver­käu­fe­rin sprach die Frau dar­auf­hin an, die anschlie­ßend nach einem Geran­gel flüch­te­te. Das Die­bes­gut konn­te ihr von der Ver­käu­fe­rin abge­nom­men wer­den. Auf ihrer Flucht ver­lor die Lang­fin­ge­rin einen Schlaf­sack und eine Jacke, bei­des wur­de von der Poli­zei sichergestellt.

Hin­wei­se zur Täte­rin nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 13.00 Uhr, miss­ach­te­te ein Mer­ce­des-Fah­rer die Vor­fahrt einer Hyun­dai-Fah­re­rin an der Ein­mün­dung Kir­schäcker­stra­ße / Rodez­stra­ße. Die­ser stieß mit der Fahr­zeug­front in die Fah­rer­sei­te der Unfall­geg­ne­rin. Bei dem Unfall wur­de die Hyun­dai-Fah­re­rin leicht ver­letzt. Der Gesamtsach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 7000 Euro beziffert.

BAM­BERG. In der Pödel­dor­fer Stra­ße ereig­ne­te sich am Diens­tag­nach­mit­tag ein Auf­fahr­un­fall, bei dem sich die 20-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin leicht ver­letz­te. An bei­den Autos ist Gesamtsach­scha­den von etwa 7000 Euro bezif­fert. Der Ford der Unfall­ver­ur­sa­che­rin war nach dem Auf­prall auf den vor­anfah­ren­den Nis­san nicht mehr fahr­be­reit und muss­te von einem Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf dem Park­platz eines Gar­ten-Cen­ters in der Moos­stra­ße wur­de am Mon­tag, 28.02.2022, zwi­schen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten grau­en Seat ange­fah­ren. Obwohl Sach­scha­den von etwa 2500 Euro ent­stan­den ist, flüch­te­te der Unfall­ver­ur­sa­cher unerkannt.

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 16.15 Uhr, wur­de in der Alten­bur­ger Stra­ße der vor­de­re lin­ke Rad­ka­sten eines roten Renaults von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist dadurch Sach­scha­den von etwa 300 Euro entstanden.

BAM­BERG. Auf einem Park­platz in der Bam­ber­ger Stra­ße im Stadt­teil Bug wur­de zwi­schen Mon­tag­abend, 19.30 Uhr und Diens­tag, 16.40 Uhr, der lin­ke hin­te­re Bereich eines Sko­da Octa­via ange­fah­ren. Hier hin­ter­ließ der flüch­ti­ge Unfall­fah­rer Sach­scha­den von etwa 500 Euro.

29-jäh­ri­ger Mann hat­te Mari­hua­na einstecken

BAM­BERG. Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de in der Maga­zin­stra­ße ein 29-jäh­ri­ger Mann einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei kam den zivi­len Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Mari­hua­na-Wol­ke ent­ge­gen. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung des Man­nes kam eine gerin­ge Rausch­gift zum Vor­schein, wel­ches beschlag­nahmt wurde.

Rad­fah­rer hat­te Joint geraucht

BAM­BERG. In der Cobur­ger Stra­ße kon­trol­lier­te am Diens­tag­nach­mit­tag eine zivi­le Poli­zei­strei­fe einen 25-jäh­ri­gen Rad­fah­rer. Die­ser gab an, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Außer­dem hat­te er noch eine gerin­ge Men­ge Rausch­gift ein­stecken, wel­ches sicher­ge­stellt wurde.

Schlä­ge­rei in Gemeinschaftsunterkunft

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, gegen 01.30 Uhr, wur­de die Poli­zei über eine Schlä­ge­rei in einer Gemein­schafts­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten infor­miert. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te die­se einen 30-jäh­ri­gen Ver­letz­ten fest­stel­len, der eine Kopf­platz­wun­de und Krat­zer am Kör­per hat­te. Nach sei­nen Anga­ben wur­de er von einem 44-Jäh­ri­gen ange­grif­fen, der ihn mit einer Klei­der­stan­ge schlug. Der Geschä­dig­te wur­de leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Scho­ko­la­de im Wert von fast 100 Euro pack­te ein Kun­de am Diens­tag­nach­mit­tag im Rewe-Markt in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ den Kas­sen­be­reich ohne zu bezah­len. Anschlie­ßend wur­de er von der Markt­lei­te­rin, die den Dieb­stahl beob­ach­te­te, ange­spro­chen. Der Laden­dieb wird zur Anzei­ge gebracht und ein Haus­ver­bot durch den Rewe-Markt verhängt.

BUT­TEN­HEIM. Ihr Han­dy leg­te am Diens­tag­abend eine 71-Jäh­ri­ge auf einen Holz­pfahl in einer Hof­ein­fahrt im Schwal­ben­weg ab. In der Zeit zwi­schen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr wur­de dies durch einen unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Am Mon­tag­nach­mit­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Der Ford war in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­zen­trums in der Löser­stra­ße abge­stellt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Füh­rer­schein war nicht mehr gültig

Bam­berg. Einen nicht mehr gül­ti­gen mol­daui­schen Füh­rer­schein hän­dig­te am Diens­tag­nach­mit­tag der 54jährige Fah­rer eines Toyo­ta den Schlei­er­fahn­dern der Auto­bahn­po­li­zei bei einer Kon­trol­le auf der A 73, im Bereich der AS Mem­mels­dorf aus. Der Mann hat sei­nen Wohn­sitz schon über ein Jahr im Inland und den Füh­rer­schein nicht umschrei­ben las­sen. Er wird wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

Zu schnell im Kurvenbereich

Gun­dels­heim. Weil er am Kreuz Bam­berg in der Über­lei­tung von der A 73 auf die A 70, Rich­tung Schwein­furt, viel zu schnell unter­wegs war, brach am Diens­tag­mor­gen der Hyun­dai eines 25jährigen Fah­rers aus, dreh­te sich um die eige­ne Ach­se und prall­te in die Außen­schutz­plan­ke. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 9000 Euro.

Lang­holz­trans­port stillgelegt

Brei­ten­güß­bach. Einen ver­kehrs­un­si­che­ren und deut­lich über­la­de­nen Lang­holz­trans­port zog am Diens­tag­mit­tag der Schwer­last­kon­troll­trupp der Ver­kehrs­po­li­zei auf der A 73 aus dem Ver­kehr. Bei der Kon­trol­le im Bereich der AS Brei­ten­güß­bach-Mit­te wur­den mas­si­ve Schä­den an der Berei­fung, eine Über­la­dung von über 6 Ton­nen und eine unzu­läs­si­ge Län­ge des Fuhr­werks fest­ge­stellt. Der 50jährige Fah­rer hat­te zudem gegen etli­che Sozi­al- und Betriebs­vor­schrif­ten ver­sto­ßen und war erheb­lich zu schnell gefah­ren. Er muss­te die trans­por­tier­ten Baum­stäm­me abla­den und konn­te ledig­lich mit der Zug­ma­schi­ne wei­ter­fah­ren. Es dürf­ten Buß­gel­der im vier­stel­li­gen Bereich auf ihn zukommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land – Zen­tra­le Einsatzdienste

Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durchgeführt

B303 / BISCHOFS­GRÜN, LKR. BAY­REUTH. Meh­re­re Geschwin­dig­keits­ver­stö­ße stell­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth am Diens­tag­nach­mit­tag fest. Neben den Geschwin­dig­keits­ver­stö­ßen stell­ten die Poli­zi­sten auch einen Auto­fah­rer ohne erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis fest.

Über­höh­te Geschwin­dig­keit ist nach wie vor Haupt­un­fall­ur­sa­che Num­mer eins bei schwe­ren Ver­kehrs­un­fäl­len, ins­be­son­de­re auf Land­stra­ßen. Am frü­hen Diens­tag­nach­mit­tag über­wach­te die Poli­zei in einer zwei­stün­di­gen Kon­troll­ak­ti­on die Ein­hal­tung der Geschwin­dig­keits­be­gren­zung im Bereich des Orts­teils Ran­gen. Sie­ben Auto­fah­rer hiel­ten sich nicht an die vor­ge­schrie­be­ne Begren­zung auf 60 km/​h. Fünf Ver­kehrs­teil­neh­mer konn­ten ihr Fehl­ver­hal­ten mit einer Ver­war­nung vor Ort beglei­chen. Zwei Auto­fah­rer erwar­ten ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster. Der Spit­zen­rei­ter war mit 89 km/​h unter­wegs. Er muss ein Buß­geld von 150 Euro bezahlen.

Bei einem 34-Jäh­ri­gen aus Bay­reuth stell­ten die Beam­ten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Es wur­den neben der Ahn­dung des Geschwin­dig­keits­ver­sto­ßes Ermitt­lun­gen wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis eingeleitet.

Mit Alko­hol und ohne Füh­rer­schein unterwegs

GOLD­KRO­NACH, LKR. BAY­REUTH. Erheb­lich alko­ho­li­siert war am Diens­tag­nach­mit­tag ein 58-Jäh­ri­ger mit einem Fahr­zeug unter­wegs. Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste zogen den Mann aus dem Verkehr.

Kurz vor 17 Uhr geriet der Mann in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Ein Test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von annä­hernd 1,5 Pro­mil­le, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den muss­te. Da der Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist, lau­fen neben der Alko­hol­fahrt auch Ermitt­lun­gen wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eber­mann­stadt. Ein 69-jäh­ri­ger Anwoh­ner in der Milch­hof­stra­ße stell­te am Mon­tag­vor­mit­tag fest, dass die Stein­ab­deckung sei­nes Tor­pfo­stens beschä­digt war. Ver­mut­lich wur­de die Stein­plat­te durch einen Lkw, der in die­sem Zeit­raum vor Ort war, ange­fah­ren und es ent­stand ein Scha­den von ca. 500 Euro. Die Beam­ten haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Bereits in der Zeit von Don­ners­tag, 03.03.22, ca. 08:00 Uhr bis 19:30 Uhr stell­te ein 60-Jäh­ri­ger in der Bay­reu­ther Stra­ße am Fahr­rad­stän­der an der Bahn­hofs­un­ter­füh­rung sein schwar­zes Her­ren­rad, Mar­ke Dyna­mics Magic Tour, ab. Als er am Abend dort­hin zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb die­ses ent­wen­det hat­te. Das Zah­len­schloss lag auf­ge­zwickt vor Ort. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 580,– Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Hau­sen. Auf Bat­te­rien und Kos­me­tik hat­te es am Diens­tag­abend ein 52-jäh­ri­ger Laden­dieb in einem Super­markt abge­se­hen. Dabei rech­ne­te er wohl nicht mit der auf­merk­sa­men Ver­käu­fe­rin, die ihn dabei beob­ach­tet hat­te, wie er zuvor die Gegen­stän­de im Gesamt­wert von ca. 22,– Euro in die Tasche steck­te und anschlie­ßend das Geschäft ver­las­sen wollte.

Son­sti­ges

Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter besprüh­te auf der Ska­ter­an­la­ge der Sport­in­sel eine Ram­pe mit sil­ber­ner Far­be. Durch die Schmier­schrift ent­stand ein Scha­den von ca. 300,– Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se machen kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Über Mona­te Autos zerkratzt

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Wie­der­holt vie­len in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gepark­te Fahr­zeu­ge einem bis­lang unbe­kann­ten Übel­tä­ter zum Opfer. In allen Fäl­len ritz­te die­ser mit einem schar­fen Gegen­stand Haken­kreu­ze in den Lack von Autos und hin­ter­ließ dabei hohen Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Dezem­ber 2021 bis Ende Febru­ar die­sen Jah­res wur­den im Michel­au­er Orts­teil Schwür­bitz drei Fahr­zeu­ge durch den Unbe­kann­ten ange­gan­gen. Mit einem spit­zen Gegen­stand ver­ewig­te sich der Straf­tä­ter, indem er meh­re­re Haken­kreu­ze in den Lack der Pkw kratz­te. Zuletzt beschä­dig­te er am 27. Febru­ar, zwi­schen 10 und 11 Uhr, einen gepark­ten Mini im Trie­ber Weg. Durch die rechts­mo­ti­vier­ten Sym­bo­le im Lack ent­stand dabei ein Sach­scha­den von knapp 1.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führt die Ermitt­lun­gen in den drei Fäl­len und sieht auf­grund der ört­li­chen und zeit­li­chen Nähe einen Tat­zu­sam­men­hang. Die Beam­ten bit­ten des­halb Zeu­gen, die im Michel­au­er Orts­teil Schwür­bitz in den ver­gan­ge­nen drei Mona­ten ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, die­se unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te eine Mit­ar­bei­te­rin eines Super­mark­tes in der Stra­ße „Zur Hei­de“ einen 39-Jäh­ri­gen, wie die­ser Geträn­ke und Snacks im Wert von knapp 15 Euro ein­steck­te und sich anschlie­ßend an der Kas­se einen Pfand­bon aus­zah­len ließ. Der Lich­ten­fel­ser wur­de dar­auf­hin am Aus­gang auf­ge­hal­ten, ins Büro gebe­ten und der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Er wird sich nun wegen Laden­dieb­stahl ver­ant­wor­ten müssen.

Zwei Leicht­ver­letz­te und etwa 20.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

MARKT­Z­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 20.000 Euro Sach­scha­den und zwei Leicht­ver­letz­ten kam es am Diens­tag­nach­mit­tag in der Zett­lit­zer Stra­ße. Ein 36-Jäh­ri­ger woll­te mit sei­nem Pick-up von der Zett­lit­zer Stra­ße nach links in einen Feld­weg ein­bie­gen und muss­te ver­kehrs­be­dingt anhal­ten. Zwei nach­fol­gen­de Auto­fah­rer erkann­ten die Situa­ti­on und hiel­ten eben­falls an. Ein dahin­ter fah­ren­der Seat-Fah­rer jedoch prall­te ins Heck der war­ten­den VW Golf-Fah­re­rin, die wie­der­um auf den eben­falls war­ten­den VW Bus eines 57-Jäh­ri­gen gescho­ben wur­de. Der Unfall­ver­ur­sa­cher sowie die 53-jäh­ri­ge Golf-Fah­re­rin wur­den vom Ret­tungs­dienst mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels verbracht.

Zeu­ge vom 31.01.2022 gesucht

LICH­TEN­FELS. Bereits am Mon­tag, 31.01.2022 gegen 14.45 Uhr kam es auf dem Park­platz des Net­to-Mark­tes in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein blau­er Smart Fort­wo an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te ange­fah­ren wur­de. Der Zeu­ge nann­te der Smart-Fah­re­rin das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers. Auf­grund Unstim­mig­kei­ten wird nun der nament­lich nicht bekann­te Zeu­ge gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.