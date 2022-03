Und hofft auf Nach­ah­mer – „Hand­werk kommt sei­ner gesell­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung nach“

Mit gutem Bei­spiel vor­an­ge­hen und dar­auf set­zen, dass die regio­na­le Wirt­schaft und das ober­frän­ki­sche Hand­werk – wei­ter – hel­fen: Auf Initia­ti­ve der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken spen­den ihre Toch­ter­ge­sell­schaf­ten, die IFGO GmbH und die Gewer­be-Treu­hand Ober­fran­ken GmbH (GTO), jeweils 5000 Euro, um die Men­schen in der Ukrai­ne zu unterstützen.

Bei­de Gesell­schaf­ter­ver­samm­lun­gen und die Mit­ge­sell­schaf­te­rin der GTO, die Rosen­schon und Part­ner GmbH Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft, haben die­sem Anlie­gen der HWK spon­tan zuge­stimmt. „Das Gesche­hen in der Ukrai­ne, einem Land mit­ten in Euro­pa, ist ent­setz­lich. Daher wol­len wir einen Bei­trag lei­sten, um Not vor Ort so gut es geht zu lin­dern“, ver­öf­fent­li­chen der Vor­stand und die Geschäfts­lei­tung der Hand­werks­kam­mer. „Das Hand­werk hat schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren gezeigt, dass es sei­ner gesell­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung nach­kommt. Das wer­den wir auch jetzt tun.“

Vie­ler­orts in Ober­fran­ken hel­fen Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker bereits in loka­len, regio­na­len und auch über­re­gio­na­len Initia­ti­ven. Die HWK hat zudem auf­ge­ru­fen, die Ukrai­ne-Hil­fe der Bay­reu­ther Wirt­schaft zu unter­stüt­zen, die das IHK-Gre­mi­um Bay­reuth der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer koor­di­niert hat. „Wir sind sehr über­wäl­tigt, wie groß die Reso­nanz auf die­se Auf­ru­fe sind. Als Kam­mer wol­len wir daher wei­te­re Zei­chen set­zen und uns wei­ter enga­gie­ren.“ Dabei grei­fe die HWK bewusst auf Geld zurück, dass bei den Toch­ter­ge­sell­schaf­ten erwirt­schaf­tet wer­den muss. „Hier geht es nicht um Mit­tel, die unse­re Mit­glie­der über ihren Bei­trag mit­fi­nan­zie­ren.“ Gleich­wohl sind sich die HWK-Ver­ant­wort­li­chen sicher, dass dar­über hin­aus vie­le Betrie­be zusätz­lich spen­den wer­den. „Das Enga­ge­ment ist bei unse­ren Mit­glie­dern wahn­sin­nig hoch.“

„Hand­werk steht – Hand­werk hilft“

Neben der finan­zi­el­len Hil­fe, die die Hand­werks­kam­mer und das ober­frän­ki­sche Hand­werk aktu­ell lei­sten, wird auch die bun­des­wei­te Initia­ti­ve des Zen­tral­ver­bands des deut­schen Hand­werks (ZDH) unter­stützt. Die­ser hat­te der Bun­des­re­gie­rung unter dem Stich­wort “Hand­werk steht – Hand­werk hilft“ umfas­sen­de Hilfs­be­reit­schaft signa­li­siert. Dabei geht es um zwei Aspek­te: die Unter­stüt­zung von Geflüch­te­ten, die nach Deutsch­land kom­men – hier kann es um Sach­spen­den oder in einem zwei­ten Schritt um die Beschäf­ti­gung ukrai­ni­scher Bür­ge­rin­nen Bür­ger gehen; und die Hil­fe, die für die Ukrai­ne orga­ni­siert wird – aktu­ell machen dabei vor allem Geld­spen­den Sinn.

Die HWK-Toch­ter­un­ter­neh­men haben auf das Kon­to der Initia­ti­ve „Akti­on Deutsch­land hilft“ gespen­det, die von elf Wohl­fahrts­ver­bän­den getra­gen wird (Spen­den­kon­to DE62 3702 0500 0000 1020 30, Ver­wen­dungs­zweck Not­hil­fe Ukraine).

Infos:

Der Zen­tral­ver­band des deut­schen Hand­werks (ZDH) hat eine Web­sei­te zum Ukrai­ne-Krieg erstellt. Unter www​.zdh​.de/​u​k​r​a​i​n​e​-​k​r​i​e​g​/​#​c​1​4​377 wer­den rele­van­te Inhal­te zu Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­ten, zu Aus­wir­kun­gen des Ukrai­ne-Krie­ges auf das Hand­werk sowie Arbeits­markt- und wirt­schafts­po­li­ti­sche Ein­schät­zun­gen zusam­men­ge­fasst und per­ma­nent aktualisiert.