Essen ret­ten – Jeden Tag

30% aller welt­weit pro­du­zier­ten Lebens­mit­tel wer­den weg­ge­wor­fen. Das sind für Deutsch­land 18 Mio Ton­nen pro Jahr – eine LKW Ladung pro Minu­te und 570 kg pro Sekunde.

Die Initia­ti­ve Food­s­haring ret­tet jeden Tag, in Koope­ra­ti­on mit eini­gen Super­märk­ten, Restau­rants, Bäcke­rei­en und allen wei­te­ren Stel­len, wo Lebens­mit­tel sonst weg­ge­schmis­sen wür­de, eine gro­ße Men­ge die­ser Lebens­mit­tel vor der Ton­ne. Und dies seit 2014 auch in Bayreuth.

Am Sams­tag den 12.03. wird in der Bay­reu­ther Max­stra­ße auf Höhe des Ehren­hofs ab 12.30Uhr ein Teil, der in den letz­ten Tagen geret­te­ten Lebens­mit­tel kosten­los verteilt.

Ende Janu­ar gab es bereits eine sol­che Akti­on, die auf gro­ße Zustim­mung der Passant*innen traf. Fast alle waren schockiert von der Men­ge der Lebens­mit­tel, die inner­halb von ein paar Tagen von Bay­reu­ther Super­märk­ten weg­ge­schmis­sen wer­den würden.

Es soll auf das Pro­blem auf­merk­sam gemacht wer­den, aber auch dar­auf, dass es Lösungs­an­sät­ze gibt, wel­che die deut­sche Regie­rung aber nicht umsetzt. In Frank­reich konn­te durch ein Essen-Ret­ten-Gesetz das Pro­blem der Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung deut­lich ver­min­dert wer­den, indem Super­märk­te ab einer bestimm­ten Grö­ße ihre Lebens­mit­tel ver­pflich­tend an gemein­nüt­zi­ge Initia­ti­ven wie Food­s­haring spen­den müs­sen. Dies ist eine sofort umsetz­ba­re Maß­nah­me, die nicht nur unse­rem Essen und des­sen Erzeu­gern Respekt zollt, son­dern auch sozia­le Unge­rech­tig­kei­ten durch kosten­lo­ses Essen für Bedürf­ti­ge min­dert und Sofort Treib­haus­gas­emis­sio­nen mindert.

Und auch jede*r ein­zel­ne kann seinen/​ihren Bei­trag lei­sten, indem vor­aus­schau­end ein­ge­kauft und kon­su­miert wird. Denn auch in Pri­vat­haus­hal­ten wer­den pro Jahr im Schnitt 53 kg ver­meid­ba­re Lebens­mit­tel­ab­fäl­le pro­du­ziert, wie eine Erhe­bung des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft aus dem Jahr 2020 ergab.

Kom­men Sie ger­ne vor­bei, um mit uns in Gespräch zu kom­men, sich selbst ein Bild von der Grö­ße des Pro­blems zu machen und um sich Essen mitzunehmen.

Wenn Sie sich selbst bei Food­s­haring ein­brin­gen wol­len, besu­chen sie ger­ne die Web­site www​.food​s​haring​.de oder infor­mie­ren sie sich am Sams­tag vor Ort.