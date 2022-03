Beim Online-Vor­trag „Bal­kon-PV – Solar­strom von Bal­kon und Ter­ras­se direkt in die Steck­do­se“, den der Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes in Koope­ra­ti­on mit den Stadt­wer­ken Forch­heim und der Volks­hoch­schu­le am Don­ners­tag, 10. März 2022 um 19.30 Uhr anbie­tet, gibt es aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zur Erzeu­gung und Nut­zung von eige­nem PV-Strom.

Im Rah­men des Vor­trags wird erläu­tert, wie viel Strom Bal­kon-Modu­le erzeu­gen kön­nen, wel­che tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen nötig sind und wel­che recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen bestehen. Auf­ge­zeigt wer­den auch die Ein­satz- und Nut­zungs­mög­lich­kei­ten von Stecker­so­lar­ge­rä­ten, die Anschaf­fungs­ko­sten, Lei­stungs­an­ge­bo­te der Stadt­wer­ke und die För­der­mög­lich­keit über den Kli­ma­fonds des Land­krei­ses Forchheim.

Die Vor­tei­le von stecker­fer­ti­gen PV-Anla­gen bestehen ins­be­son­de­re dar­in, dass die­se rela­tiv schnell und ein­fach mon­tiert wer­den kön­nen. Des­halb sind sie auch für Mie­ter gut geeig­net, da sie bei einem Umzug ein­fach mit­ge­nom­men wer­den kön­nen. Außer­dem ist es so mög­lich, bei gerin­gen Inve­sti­ti­ons­ko­sten sel­ber kli­ma­freund­li­chen Strom zu erzeu­gen und die­sen direkt im Haus bzw. in der Woh­nung zu ver­brau­chen. Dem­zu­fol­ge wird weni­ger Strom vom Ener­gie­ver­sor­ger benö­tigt, was in Zei­ten enor­mer Ener­gie­preis­stei­ge­run­gen die Strom­be­zugs­ko­sten verringert.

Im Rah­men des Online-Vor­trags kön­nen sach­li­che Fra­gen über die Chat-Funk­ti­on gestellt wer­den. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den; die Teil­nah­me ist kosten­frei mög­lich. Es ist jedoch eine recht­zei­ti­ge Anmel­dung unter www​.vhs​-forch​heim​.de (bis spä­te­stens 15 Uhr des Vor­trags­ta­ges) erfor­der­lich; die Zugangs­da­ten zum Online-Vor­trag wer­den per E‑Mail an alle ange­mel­de­ten Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer verschickt.

Vor­trags­pro­gramm und wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.lra​-fo​.de/​k​l​ima