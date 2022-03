Net­te Kol­le­gen, ein schö­nes Arbeits­um­feld, eine sinn­vol­le Auf­ga­be, Freu­de am Beruf und oft noch ein kur­zer Weg zum Job? Genau das wün­schen sich vie­le Arbeits­su­chen­de. Opti­mal wären da noch Arbeits­zei­ten nach Wahl, Rück­sicht auf die fami­liä­re Situa­ti­on und eine fai­re Bezahlung.

Es gibt vie­le Stel­len und Per­spek­ti­ven z.B. für Müt­ter, die inner­halb der Betreu­ungs­zei­ten ihrer Kin­der arbei­ten möch­ten, für Quer­ein­stei­ger, für Ü‑50-jäh­ri­ge, selbst auch für Men­schen, die län­ge­re Zeit nicht mehr gear­bei­tet haben: Der Lieb­lings­bäcker um die Ecke bie­tet eine Stel­le in der Café-Küche an, der Imbiss neben­an sucht eine Ver­käu­fe­rin, das ört­li­che Hotel möch­te jeman­den für die Früh­stücks­vor­be­rei­tung ein­stel­len. Genau hier in der Gastro­no­mie und art­ver­wand­ten Bran­chen fin­det man rich­tig wert­ge­schätz­te Beru­fe, die man gut und leicht erler­nen kann. Schließ­lich bringt jeder, der einen eige­nen Haus­halt führt, schon Kennt­nis­se mit.

Als Neu­ling in der Gastro­no­mie hat man sehr gute Chan­cen, jetzt im Früh­jahr, wenn die Sai­son beginnt, den Ein­stieg oder Wie­der­ein­stieg zu fin­den. Hier erwar­tet kei­ner den per­fek­ten Lebens­lauf oder Alles­kön­ner. Ein net­ter Umgang, Freu­de an der Arbeit und Zuver­läs­sig­keit sind viel wich­ti­ger. Man fin­det ganz schnell Anschluss zum Team und hat schon vom ersten Tag an Erfolgs­er­leb­nis­se. Spe­zi­ell für Arbeits­su­chen­de, die sich für eine Teil­zeit- oder Voll­zeit­stel­le in der Gastro­no­mie inter­es­sie­ren, gibt es jetzt einen kosten­frei­en „Grund­kurs Gastro­no­mie“. Dort lernt man an prak­ti­schen Sta­tio­nen die wich­ti­gen Arbeits­schrit­te für Beru­fe wie z.B. Küchen­hil­fe, Bedie­nung oder Imbiss­kö­chin. Die Teil­nah­me wird dann mit einem „Gastro-Füh­rer­schein“ bestä­tigt. Der 4‑Wo­chen-Kurs nimmt Rück­sicht auf die mög­li­chen Schu­lungs­zei­ten und geht ganz auf den Ein­zel­nen und sei­ne Fähig­kei­ten ein.

Aus­künf­te kann man in allen Job­cen­tern der Regi­on oder direkt in der Pra­xis Schu­le Gastro­no­mie (Kro­nach) erhal­ten: Tel.: 09261/52349. www​.pra​xis​schu​le​-gastro​no​mie​.de

Die direk­ten Ansprech­part­ne­rin­nen vom Job­cen­ter Kro­nach: Yvonne Wau­rig-Schnei­der Tel: 09261 5044–157 meint: „Schnell zum beruf­li­chen Ziel – Café Kitsch machts mög­lich.“ Nadi­ne Heß Tel: 09261 5044–171 sagt: „Mit ein wenig Selbst­ver­trau­en ein­fach eine Chan­ce nut­zen, das ist jeder Anfang eines Wiedereinstiegs.“