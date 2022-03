Pünkt­lich zum kalen­da­ri­schen Früh­jahrs­be­ginn tra­fen sich die Vor­stands­mit­glie­der des VdK-Kreis­ver­ban­des zu ihrer ersten Sit­zung des lau­fen­den Jah­res im Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes in Hof. Gemein­sam mit Bezirks­ge­schäfts­füh­rer Roland Sack berie­ten die vier­zehn Frau­en und Män­ner über aktu­el­le The­men sowie die Pla­nung von Ver­an­stal­tun­gen der näch­sten Mona­te. Wie Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn beton­te, gel­te es die durch Coro­na in der jüng­sten Ver­gan­gen­heit arg ein­ge­schränk­ten Akti­vi­tä­ten in den Orts­ver­bän­den wie­der zu bele­ben und zu einer nor­ma­len Ver­bands­ar­beit zurück­zu­kom­men. „Unse­re ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den 26 Orts­ver­bän­den haben sich mit Gruß­kar­ten­ak­tio­nen oder Haus­tür­gra­tu­la­tio­nen wirk­lich red­lich um unse­re Mit­glie­der bemüht“, so Bert Horn, „der per­sön­li­che Kon­takt bei gesel­li­gen Tref­fen und gemein­sa­men Aus­flü­gen ist jedoch durch nichts zu erset­zen.“ Bereits in naher Zukunft wol­le der Kreis­ver­band wie­der Prä­senz zei­gen und wer­de sich mit einem eige­nen Stand am „Ober­kotzau­er Früh­ling“ beteiligen.

Nach dem gegen­wär­tig bereits lau­fen­den Umbau der Geschäfts­stel­le in der Blü­cher­stra­ße sol­len die neu gestal­te­ten Räum­lich­kei­ten im Rah­men eines Tages der offe­nen Tür am 24. Juni Mit­glie­dern und inter­es­sier­ten Besu­chern prä­sen­tiert wer­den. Und auch die seit 2019 geplan­te Bus­rei­se an die Ost­see mit Lübeck und Feh­marn wird an drei Ter­mi­nen im Juni und Juli statt­fin­den. Einen der Höhe­punk­te des Jah­res bil­det der Besuch der Ope­ret­te „Im Land des Lächelns“ auf der Lui­sen­burg; hier sind Plät­ze für den VdK in der Vor­stel­lung am 18. August reser­viert und kön­nen über die Orts­ver­bän­de bestellt wer­den. Eben­so wer­de man sich im Herbst am Gesund­heits­tag in Döhlau beteiligen.

Für den VdK Bay­ern ste­he im Jahr 2022 das The­ma „häus­li­che Pfle­ge“ im Mit­tel­punkt, erläu­ter­te Horn, denn die hier vor­han­de­ne Pro­ble­ma­tik fin­de nach wie vor viel zu wenig Beach­tung. Die Coro­na-Kri­se ken­ne vie­le stil­le Hel­din­nen und Hel­den. Ange­hö­ri­ge, die ihre pfle­ge­be­dürf­ti­gen Fami­li­en­mit­glie­der oder ihre Kin­der mit Behin­de­rung zu Hau­se ver­sor­gen, gehör­ten defi­ni­tiv dazu. Sie waren mit am här­te­sten von der Kri­se und den Maß­nah­men zur Ein­däm­mung des Virus betrof­fen. Die Fol­ge sei eine noch grö­ße­re sozia­le Iso­la­ti­on und Ver­ein­sa­mung in Pfle­ge­haus­hal­ten gewe­sen, als sie die­se Men­schen ohne­hin schon erdul­den müss­ten. Die per­sön­li­chen Bela­stun­gen stie­gen und durch die Schlie­ßung der Tages­pfle­gen, die Aus­rei­se ost­eu­ro­päi­scher Betreu­ungs­kräf­te sei­en plötz­lich vie­le Pfle­ge­be­dürf­ti­ge unver­sorgt dage­stan­den. Ange­hö­ri­ge muss­ten ein­sprin­gen und waren gezwun­gen, beruf­lich kür­z­er­zu­tre­ten, und brach­ten damit ihren Arbeits­platz in Gefahr. Aber im Kern hät­ten gera­de die­se pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen dem Staat gewal­ti­ge Sum­men erspart, da ja kei­ne Kosten für die Betreu­ung in den vor­ge­nann­ten Ein­rich­tun­gen ange­fal­len sind, son­dern nahe­zu alles im inner­fa­mi­liä­ren Bereich abge­deckt wor­den sei. „Hier gilt es für die Zukunft Abhil­fe zu schaf­fen, denn die häus­li­che Pfle­ge ist für die Gesell­schaft die deut­lich kosten­gün­sti­ge­re Lösung im Ver­gleich mit der Unter­brin­gung in Pfle­ge­hei­men“, beton­te der Kreis­vor­sit­zen­de. Ent­la­stungs­an­ge­bo­te müss­ten wei­ter aus­ge­baut und ein flä­chen­decken­des Netz von Pfle­ge­stütz­punk­ten geschaf­fen wer­den. So for­de­re der VdK für die Ver­ein­bar­keit von Pfle­ge und Beruf eine aus Steu­er­mit­teln finan­zier­te Lohn­er­satz­lei­stung ana­log zum Eltern­geld ein­zu­füh­ren! Der offi­zi­el­le Start­schuss für die VdK-Kam­pa­gne zur häus­li­chen Pfle­ge wird im Mai in Mün­chen erfolgen.

Ein­stim­mig wur­de schließ­lich der von Bezirks­ge­schäfts­füh­rer Sack, Buch­hal­te­rin Astrid Wie­de­mann sowie Kreis­schatz­mei­ste­rin Gabrie­la Roh­de erar­bei­te­te Haus­halts­plan 2022 ver­ab­schie­det. Sack ging außer­dem auf die posi­ti­ve Mit­glie­der­ent­wick­lung beim VdK ein. So konn­te der Lan­des­ver­band im ver­gan­ge­nen Jahr das 750.000ste Mit­glied begrü­ßen; in Ober­fran­ken gehör­ten etwa 95.200 Men­schen dem Sozi­al­ver­band an und im Hofer Land ent­spre­chen die aktu­ell rund 12.200 Mit­glie­der einem Orga­ni­sa­ti­ons­grad von rd. 9% in der Bevöl­ke­rung. Der VdK sei der mit Abstand größ­te Sozi­al­ver­band in Deutsch­land und zäh­le ins­ge­samt weit mehr als 2 Mil­lio­nen Mitglieder.