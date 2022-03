„Best of Glenn Mil­ler Orche­stra – Jubiläumstour“

Das lizen­zier­te Glenn Mil­ler Orche­stra für Euro­pa hat meh­re­re Anläs­se um auf gro­ße Jubi­lä­ums­tour zu gehen. Wil Sal­den und sei­ne Musi­ker fei­ern das 35-jäh­ri­ge Bestehen des Glenn Mil­ler Orche­stras. In die­ser Zeit fan­den 5.000 Kon­zer­te statt. Ein wei­te­res Jubi­lä­um: Wil Sal­den fei­er­te im Juni 2020 sei­nen 70. Geburtstag.

Wil Sal­den und sei­ne Musi­ker sind Garan­ten für den authen­ti­schen Swing-Sound in der tra­di­tio­nel­len gro­ßen Big Band Beset­zung. Das Orche­stra und die Vocal­group „The Moon­light Sere­naders“ bestehend aus Musi­kern, einer Sän­ge­rin und dem Orche­ster­lei­ter Wil Sal­den, ver­set­zen das Publi­kum zurück in die Zeit der 30er und 40er Jah­re, wenn Titel wie: Moon­light Sere­na­de, In The Mood, Ame­ri­can Patrol, A String of Pearls, Litt­le Brown Jug und mehr erklingen.

Zum neu­en Pro­gramm gibt es auch eine Live-CD, die bei MCP Sound & Media mit dem Titel „35 Years Anni­ver­s­a­ry-Tour“ erschie­nen ist.

So wie es Glenn Mil­ler schon getan hat, geht auch Wil Sal­den bei sei­ner Pro­gramm­ge­stal­tung vor: Some­thing Old, Some­thing New, Some­thing Bor­ro­wed and Some­thing Blue.

Der Vor­ver­kauf hat bereits begonnen.

Don­ners­tag, 12.05.2022, 20 Uhr, DAS ZEN­TRUM, Euro­pa­saal, Bayreuth.

Kar­ten­vor­ver­kauf

Thea­ter­kas­se Bay­reuth, T. 09 21 / 69 001 und an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen.

Wei­te­re Infos zur CD sowie Tickets per Post:

Pho­ne +49 61 85 / 81 86 22,

www​.glenn​-mil​ler​.de