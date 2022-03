KULM­BACH. Mit­te Febru­ar ging der Kulm­ba­cher Poli­zei ein mut­maß­li­cher Fahr­rad­dieb ins Netz. Die anschlie­ßen­den Ermitt­lun­gen führ­ten zu einem „Depot“ von zahl­rei­chen augen­schein­lich gestoh­le­nen Rädern. 14 der Draht­esel konn­ten die Beam­ten bis­lang kei­nem recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mer zuord­nen, wes­we­gen die Ermitt­ler jetzt nicht nach den Die­ben, son­dern den Geschä­dig­ten „fahn­det“.

Am 12. Febru­ar die­sen Jah­res, kurz nach Mit­ter­nacht, kon­trol­lier­ten Kulm­ba­cher Ord­nungs­hü­ter einen 33-jäh­ri­gen Mann in der E.-C.-Baumann-Straße in Kulm­bach. Neben einer klei­nen Men­ge Dro­gen hat­te der Kulm­ba­cher auch ein gestoh­le­nes Fahr­rad bei sich, das bereits im Sep­tem­ber letz­ten Jah­res auf einem Schul­ge­län­de ent­wen­det wor­den war.

Die raschen wei­te­ren Ermitt­lun­gen führ­ten die Beam­ten schließ­lich zu einer Werk­statt im Indu­strie­ge­biet, die sie auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth noch in der Nacht durch­such­ten. Neben einem 49-jäh­ri­gen Kulm­ba­cher fan­den sie dort wei­te­re mut­maß­lich gestoh­le­ne Räder sowie eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na und Cry­s­tal. Neben den Straf­ver­fah­ren wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz, mit wel­chen bei­de Män­ner belegt wur­den, ist der 49-Jäh­ri­ge jetzt zudem der Heh­le­rei verdächtig.

Zusätz­lich zur Ermitt­lungs­ar­beit in den lau­fen­den Ver­fah­ren ver­sucht die Kulm­ba­cher Poli­zei jetzt die recht­mä­ßi­gen Besit­zer von ins­ge­samt 14 Fahr­rä­dern her­aus­zu­fin­den, um ihnen ihre fahr­ba­ren Unter­sät­ze zurück­zu­ge­ben. Wer unter https://​www​.poli​zei​.bay​ern​.de/​f​a​h​n​d​u​n​g​/​s​a​c​h​e​n​/​s​i​c​h​e​r​g​e​s​t​e​l​l​t​e​-​g​e​g​e​n​s​t​a​e​n​d​e​/​0​2​6​1​3​3​/​i​n​d​e​x​.​h​tml sein Rad wie­der­erkennt und den Dieb­stahl bis­lang nicht bei der Poli­zei zur Anzei­ge gebracht hat, wird gebe­ten, sich unter Tel.-Nr. 09221/609–0 zu melden.