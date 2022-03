Für Euch erreicht- SPD Forchheim

Fünf Kern­punk­te des Haus­halts­plans 2022 der Stadt Forchheim

In einer Rei­he von fünf Bei­trä­gen beschreibt die SPD Stadt­rats­frak­ti­on die wich­tig­sten Kern­punk­te des am 22. Febru­ar beschlos­se­nen Haus­halts­pla­nes 2022 der Stadt Forchheim.

IV/V: Kli­ma­schutz

Ein wich­ti­ges Ziel beim Kli­ma­schutz haben wir 2022 erreicht. Auf unser Drän­gen hin, wur­den 600.000 Euro für vier PV-Anla­gen auf städ­ti­schen Lie­gen­schaf­ten bei den Haus­halts­be­ra­tun­gen in den Haus­halt auf­ge­nom­men. Dar­un­ter auch eine Anla­ge für das Dach der Turn­hal­le Buckenhofen.

Eine För­de­rung in Höhe von 200.000 Euro für Maß­nah­men der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, wel­che in CO2-Ein­spa­rung und in die Erzeu­gung rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien inve­stie­ren wur­den lei­der wie 2021 von CSU, FW und den Grü­nen abge­lehnt. Wenn man annimmt, dass jede För­de­rung ca. 10% der Maß­nah­men­ko­sten über­nom­men hät­te, wären dies 2 Mio. Euro Inve­sti­tio­nen in den Kli­ma­schutz gewe­sen! Eine ver­passt Chan­ce. Die ande­ren Frak­tio­nen habe lei­der nicht ver­stan­den, dass der von Men­schen ver­ur­sach­te Kli­ma­wan­del nur in einem erträg­li­chen Maß begrenzt wer­den kann, wenn wir schnell und mutig handeln.