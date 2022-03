Flücht­lings­netz­werk über­gibt Spende

Vie­le jah­re lang stat­te­te der „Treff­punkt Kla­mot­te“, eine Initia­ti­ve des Flücht­lings­netz EBS e.V., neu Zuge­wan­der­te aus aller Welt nicht nur mit Beklei­dung und Gütern des täg­li­chen Lebens aus, son­dern unter­stütz­te auch bei der Auf­nah­me, Unter­brin­gung und Ver­sor­gung der Geflüch­te­ten. Mit der Zeit kamen alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, vie­le sogar aus dem Land­kreis, regel­mä­ßig, um sich ein­zu­klei­den. „Der Laden“ wur­de so zu einem Treff­punkt für alle Menschen.

„Coro­na“ habe dem vom Ver­ein und gro­ßem ehren­amt­li­chen, vor allem weib­li­chen Enga­ge­ment getra­ge­nen Klei­der­la­den nun lei­der weit­rei­chen­de Pro­ble­me beschert, so Vor­stands­mit­glied und Inte­gra­ti­ons­be­ra­te­rin Dia­na Könit­zer. Stun­den­kür­zun­gen bei der Inte­gra­ti­ons­be­ra­tung, ein gerin­ge­rer Hilfs­be­darf bei gleich­zei­tig fort­lau­fen­den Miet­ko­sten haben zu dem Ent­schluß geführt, dass sozia­le Ange­bot nicht mehr wei­ter fort­zu­füh­ren, berich­te­te Dia­na Könit­zer dem Gesamt­lei­ter der Lau­fer Müh­le, Micha­el Thiem, im Rah­men eines Besu­ches im Kreis­Lauf Kauf­haus in Höchstadt, einer sozia­len Betriebs­stät­te, des Aisch­grün­der Sozi­al­un­ter­neh­mens. Bei­de ken­nen sich aus der Flücht­lings­ar­beit in Höchstadt und hat­ten dort schon zusam­men erfolg­rei­che Inte­gra­ti­ons­ar­beit gelei­stet. So lag auch die Ent­schei­dung nahe, so Könit­zer, einen Teil des aus der Ver­eins­auf­lö­sung stam­men­den Gel­des, das gemäß Vor­stands­be­schlus­ses an unter­schied­li­che cari­ta­ti­ve Ein­rich­tun­gen gehen soll, der Lau­fer Müh­le mit einer Sum­me von 600 Euro für deren Hilfs­pro­jek­te zu spenden.

Zur rech­ten Zeit am rich­ti­gen Ort

Bei der Über­ga­be des Spen­den­schecks dank­te Micha­el Thiem für die Aner­ken­nung, auch des­halb, weil vor dem Hin­ter­grund der aktu­el­len Ereig­nis­se in der Ukrai­ne der Lebens­Mit­tel­Punkt und das Kreis­Lauf­Kauf­haus in Höchstadt ihre Arbeit als wich­ti­ge Anlauf­stel­len für Lebens­mit­tel, Klei­dung und einer grund­le­gen­de Aus­stat­tung von Flücht­lin­gen mit Haus­rat, wie­der ver­stärkt nach­ge­fragt wer­den wird. „So kommt die gespen­de­te Sum­me gera­de zur rech­ten Zeit an den rech­ten Ort“ freut sich Thiem bei der Scheckübergabe.