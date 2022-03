Auch in die­sem Jahr fin­den wie­der die belieb­ten monat­li­chen Pil­ger­tou­ren in der Regi­on statt. Um sich auf die Etap­pen 2022 ein­zu­stim­men oder auch ein­fach vom Sofa aus einen Ein­druck vom Pil­gern zu bekom­men, bie­tet das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk am Diens­tag, 15. März um 18.00 Uhr einen Online-Abend mit Bil­dern und Geschich­ten rund um den Weg von Röden­tal nach Zap­fen­dorf und von Effeltrich nach Nürn­berg an. So kann man sich mit Pil­ger­füh­rer und Pfar­rer i.R. Micha­el Thein schon ein­mal visu­ell auf den Weg machen und die Strecke vir­tu­ell ein wenig ken­nen­ler­nen oder ein­fach ein paar Pil­ge­r­ein­drücke genie­ßen. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Alle Infos und den Zugangs­link zu dem Abend unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.