Wegen der Anfang März beschlos­se­nen Locke­run­gen und der Öff­nung von Clubs und Dis­ko­the­ken neh­men die Night­Li­ner im Ver­kehrs­ver­bund ihre Fahr­ten wie­der auf. Im Erlan­ger Stadt­ver­kehr sind dies die Lini­en N27, N28 und N29, die in der Nacht von Frei­tag, 11. März auf Sams­tag, 12. März 2022 wie­der star­ten. Die Night­Li­ner fah­ren am Sams­tag und Sonn­tag sowie in den Näch­ten an Fei­er­ta­gen zwi­schen 1 und 5 Uhr morgens.