„Zusam­men mehr errei­chen“ – Die Büro­ge­mein­schaft am Markt­platz 18 ver­grö­ßert sich und zieht um

Im Rah­men der Umset­zung des inte­grier­ten städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zepts (ISEK) der Stadt Eber­mann­stadt wur­de im Mai 2017 das Büro des Zen­t­ren­ma­nage­ments in der Innen­stadt von Eber­mann­stadt eröff­net. Auf­ga­be der Ein­rich­tung ist es, gemein­sam mit der Stadt­ver­wal­tung und Akteu­ren der Stadt­ge­sell­schaft die im Kon­zept erar­bei­te­ten Maß­nah­men und Pro­jek­te umzu­set­zen. Zudem fun­giert das Büro als Anlauf­stel­le für Bür­ger, Ver­ei­ne, Gewer­be­trei­ben­de und wei­te­re Akteu­re der Stadt­ge­sell­schaft, um Fra­gen rund um die Umset­zung des ISEKs und die Innen­stadt­ent­wick­lung zu beant­wor­ten. Nach ein­ein­halb Jah­ren in der Haupt­stra­ße 21 bezog das Zen­t­ren­ma­nage­ment im Herbst 2018 Büro­räu­me am Markt­platz 18 – die­ser Stand­ort wur­de gemein­schaft­lich mit zwei wei­te­ren Insti­tu­tio­nen geteilt:

Mit dem Büro für Jugend­ar­beit (Katha­ri­na Kurth-Lip­fert und Corin­na Drum­mer) war der Markt­platz 18 zudem Anlauf­stel­le für alle Kin­der und Jugend­li­che Eber­mann­stadts. Aber auch regi­ons­über­grei­fend war der Stand­ort tätig: die ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV (Corin­na Brau­er und Nadi­ne Zettlmeißl) arbei­tet dar­an das Inte­grier­te Länd­li­che Ent­wick­lungs­kon­zept umzu­set­zen, um die ins­ge­samt zwölf Mit­glieds­kom­mu­nen zu gestal­ten, ihre Attrak­ti­vi­tät zu stei­gern und sie gemein­sam in die Zukunft zu füh­ren. Die Alli­anz reicht von Kir­cheh­ren­bach, Wie­sent­hau und Wei­lers­bach im Westen bis Göß­wein­stein und Wai­schen­feld im Osten.

Zum Jah­res­be­ginn 2022 ist das Team der Büro­ge­mein­schaft zudem um eine wei­te­re Per­son ange­wach­sen, denn die bei­den neu­en Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz haben ihre Arbeit auf­ge­nom­men. Sowohl in Peg­nitz (Lisa Dist­ler) als auch am Stand­ort in Eber­mann­stadt (Juli­us Stint­zing) ist das Pro­jekt­team dafür zustän­dig mit unter­schied­li­chen Maß­nah­men die regio­na­le Pro­duk­ti­on, Ver­ar­bei­tung und den Kon­sum von Bio-Lebens­mit­teln auszubauen.

Auf­grund der per­so­nel­len Ver­grö­ße­rung packen die Insti­tu­tio­nen Anfang März die­ses Jah­res nun die Kar­tons und zie­hen in den neu­en Stand­ort am Kir­chen­platz 2 um. Vor­her war hier die Pra­xis von Herrn Dr. Mar­kus Wie­sin­ger vor­zu­fin­den. Unter dem Mot­to „Zusam­men mehr errei­chen“ pro­fi­tie­ren die Ein­rich­tun­gen so nicht nur durch die Bear­bei­tung von gemein­sa­men Pro­jek­ten, son­dern auch durch den Aus­tausch inner­halb der Büro­ge­mein­schaft voneinander.

Das Büro für Jugend­ar­beit bezieht im glei­chen Zeit­raum das neue Jugend­zen­trum K4 am Kir­chen­platz 4.

Die Räum­lich­kei­ten am Markt­platz 18 blei­ben den­noch nicht als Leer­stand zurück. Die städ­ti­sche Tou­rist-Info mit Ange­la Thei­ler bezieht den Stand­ort und wan­dert damit von der Bahn­hof­stra­ße 5 in das Herz der Innenstadt.