Es ist so weit und pas­siert tat­säch­lich. In der ersten Play­down-Run­de tref­fen die Bay­reuth Tigers auf die Sel­ber Wöl­fe. Nach­dem unse­re Nach­barn am heu­ti­gen Abend bei ihrem Spiel gegen Bad Tölz einen Heim­sieg fei­ern konn­ten und die Löwen damit auf dem 12. Tabel­len­platz ver­blei­ben, heißt das Duell ab dem 16. März: Bay­reuth vs. Selb, Wag­ner­stadt gegen Por­zel­lan­stadt, Tigers gegen Wölfe.

Gespielt wird eine Best-of-Seven-Serie, die mit Heim­recht für die Tigers beginnt. Wer also zuerst vier Mal den Sieg davon­tra­gen kann, gewinnt die Serie und ver­bleibt sicher in der DEL2. Für den unter­le­ge­nen Kon­tra­hen­ten geht es mit einer zwei­ten Play­down-Run­de wei­ter, in wel­cher man auf die Töl­zer Löwen oder die Lau­sit­zer Füch­se tref­fen wird.

Die Ter­mi­ne im Einzelnen:

16.03.2022 Bay­reuth Tigers vs. Sel­ber Wölfe

18.03.2022 Sel­ber Wöl­fe vs. Bay­reuth Tigers

20.03.2022 Bay­reuth Tigers vs. Sel­ber Wölfe

22.03.2022 Sel­ber Wöl­fe vs. Bay­reuth Tigers

Optio­na­le Termine:

25.03.2022 Bay­reuth Tigers vs. Sel­ber Wölfe

27.03.2022 Sel­ber Wöl­fe vs. Bay­reuth Tigers

29.03.2022 Bay­reuth Tigers vs. Sel­ber Wölfe

Der Vor­ver­kauf für die Heim­spie­le (Spiel 1 & Spiel 3) der Bay­reuth Tigers star­tet online noch am heu­ti­gen Abend. Die Bul­ly-Zei­ten unse­rer Spie­le wer­den vor­aus­sicht­lich die gewohn­ten sein: 20:00 Uhr an Wochen­ta­gen, an Sonn­ta­gen um 17:00 Uhr. Dies muss jedoch noch final mit allen Betei­lig­ten geklärt wer­den. Hier­über infor­mie­ren wir eben­so wie zu den Bul­ly­zei­ten in Selb zeit­nah gesondert.

Alex­an­der Vögel