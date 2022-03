Die Ereig­nis­se in der Ukrai­ne erschüt­tern auch die Men­schen in Bam­berg. Die Hilfs­be­reit­schaft ist immens und auch der Hilfs­be­darf unge­bro­chen groß. Aktu­ell dient die Post­hal­le auf dem Lagar­de-Gelän­de im Bam­ber­ger Osten als Sam­mel- und Umschlag­platz für alle Hilfsgüter.

„Die Kom­mu­ni­ka­ti­on zu benö­tig­ten Hilfs­gü­tern läuft v.a. über sozia­le Netz­wer­ke im Inter­net. Aus Gesprä­chen wis­sen wir, dass die Hilfs­be­reit­schaft in Süd-West vor­han­den, die Mobi­li­tät und der Zugang zu o.g. Netz­wer­ken aber ins­be­son­de­re bei älte­ren Men­schen ein­ge­schränkt sind. Des­halb haben wir uns die Akti­on „Süd-West hilft“ über­legt“, so Chri­sti­an Hader, Vor­sit­zen­der des Bür­ger­ver­eins Süd-West.

Am Sams­tag, 12. März neh­men die Ver­ant­wort­li­chen von 12.30–13.30 Uhr Sach­spen­den und Hilfs­gü­ter im “frei-Raum“ am Baben­ber­ger­ring 71 ent­ge­gen und trans­por­tie­ren die­se anschlie­ßend zur Post­hal­le. „Wir freu­en uns, wenn die Men­schen im Stadt­teil mit teils drin­gend benö­tig­tem Mate­ri­al hel­fen kön­nen“, so Anja Mün­zel vom Cari­tas-Stadt­teil­bü­ro. Dabei ori­en­tie­ren sich die für die Akti­on anvi­sier­ten Spen­den eng an dem, was aktu­ell real benö­tigt wird. Dies sind insbesondere:

Schlafsäcke/​Iso­mat­ten

Ruck­säcke ab 70 Liter

Verbandsmaterial/​Medi­zi­ni­sche Versorgung

Halt­ba­re Lebensmittel

Powerbanks/​Bat­te­rien

Ver­bands­ka­sten

Hygie­ne­ar­ti­kel

Babynahrung/​Win­deln

(Umzugs-) kar­tons

Hader und Mün­zel bit­ten des­halb abschlie­ßend: „Wenn die Mög­lich­keit besteht, lohnt immer ein Blick auf www​.bam​berg​hilft​ukrai​ne​.de, wo der aktu­el­le Bedarf täg­lich kom­mu­ni­ziert wird. Je bes­ser dar­über hin­aus die Mate­ria­li­en ver­packt sind (Umzugs- oder son­sti­ge Kar­tons), desto hilf­rei­cher ist dies für die Logi­stik.“ Alle Inter­es­sier­ten und Hilfs­wil­li­gen wer­den gebe­ten, ihr Kom­men und die Art der jewei­li­gen Sach­spen­den im Vor­feld anzu­kün­di­gen: vorstand@​bv-​sued-​west.​de (Chri­sti­an Hader) oder 0174/ 6352894 (Anja Münzel).