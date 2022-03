Wel­ches Grund­schul­kind gestal­tet den Jubiläumsbus?

Im Jahr 1897 fuhr zum ersten Mal die Stra­ßen­bahn durchs Alte Rat­haus in Bam­berg. Die Stra­ßen­bahn hat 25 Jah­re spä­ter ihren Betrieb wie­der ein­ge­stellt, das Ange­bot des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs ist aber geblie­ben und gefrag­ter denn je. Anläss­lich des 125jährigen Bestehens des ÖPNV rufen die Stadt­wer­ke Bam­berg jetzt alle Grund­schul­kin­der aus Stadt und Land­kreis auf, den „Jubi­lä­ums­bus“ zu gestal­ten. Ein­sen­de­schluss für den Mal­wett­be­werb ist der 28. März.

Zum Auf­takt des Jubi­lä­ums­jahrs wird ein Motiv für den „Jubi­lä­ums­bus“ gesucht. Des­halb rufen die Stadt­wer­ke Bam­berg jetzt Grund­schul­kin­der in der Stadt und im Land­kreis dazu auf, eine Mal­vor­la­ge zu gestal­ten. Der schön­ste Ent­wurf wird auf einen ech­ten Bus über­tra­gen, der das gan­ze Jahr über durch Bam­berg und den Land­kreis fährt. Die Gewin­ne­rin oder der Gewin­ner darf sich zudem ein Fahr­rad im Wert von bis zu 1.000 Euro aus­su­chen, und die gan­ze Schul­klas­se wird zu einer Besich­ti­gung in das Bus­de­pot der Stadt­wer­ke an der Geor­gen­stra­ße eingeladen.

Die Mal­vor­la­gen wer­den den Grund­schu­len im Lau­fe der Woche per Post zuge­stellt, ein­zel­ne Exem­pla­re kön­nen bei den Stadt­wer­ken am Mar­ga­re­ten­damm abge­holt wer­den und ste­hen unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​125 als Down­load bereit. Dort gibt es auch alle Infor­ma­tio­nen und Teil­nah­me­be­din­gun­gen zum Malwettbewerb.