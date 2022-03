Am Sams­tag, dem 05.03.22, ging es für die Forch­hei­mer Damen­mann­schaft nach Mem­mels­dorf, um dort auf ihren Geg­ner für die­sen Tag zu tref­fen: Mem­mels­dorf IV. TS Lich­ten­fels war auf­grund von Coro­na­fäl­len ver­wei­gert am Spiel­tag teil­zu­neh­men, sodass die Vol­ley­bal­le­rin­nen an die­sem Tag nur ein Spiel vor sich hat­ten. Dem­entspre­chend waren die Spie­le­rin­nen moti­viert, da klar war, es wür­de kein zu lang­wie­ri­ger und kräf­te­zeh­ren­der Spiel­tag wer­den. Zu 9. waren die ersten Damen gut auf­ge­stellt und jede konn­te ihre gewohn­te Posi­ti­on ein­neh­men. Im Vor­hin­ein ent­schied Trai­ne­rin Caro­lin Hiltl, dass der Läu­fer 1 nicht gespielt wird, da hier noch Trai­nings­be­darf besteht und sonst zu viel Unru­he ins Spiel kom­men wür­de. Die­ses Risi­ko nicht ein­zu­ge­hen, war an die­sem Tag die erste rich­ti­ge Ent­schei­dung, was sich nicht zuletzt an dem schnell gewon­ne­nen ersten Satz zeig­te. Der erste Satz ging näm­lich mit 25:11 an uns.

Auch den zwei­ten Satz ent­schied die VG Forch­heim mit 25:11 klar für sich. Zuge­ge­ben lag das nicht unbe­dingt an den ver­nich­tend­sten Angriffs­schlä­gen, dafür aber an zer­schmet­tern­den Auf­schlä­gen, die rei­hen­wei­se Punk­te ein­fuh­ren. Vor allem Anika Roth stach durch eini­ge Auf­schlag­se­ri­en her­vor. Aber auch Caro­lin Hiltl wuss­te ent­spre­chend schar­fe Auf­schlä­ge zu platz­ie­ren, die wich­ti­ge Punk­te brach­ten. Denn im Gegen­satz zu den gekonn­ten Auf­schlä­gen, lie­ßen die Angrif­fe an Schlag­kraft und Durch­füh­rung etwas zu wün­schen übrig. Nach die­sen zwei schnell gewon­ne­nen Sät­zen freu­ten sich die Mädels fast schon zu früh über einen siche­ren Sieg, denn schon der näch­ste Satz ging mit 19:25 an den Gast­ge­ber. Und so wur­de der Kampf­geist noch ein­mal mehr angestachelt.

Der vier­te Satz soll­te zum Glück der letz­te wer­den, den wir uns mit 25:18 sicher­ten. Die Annah­men wur­den das kom­plet­te Spiel über zwar nicht immer per­fekt pariert, doch die­se wur­den durch besag­te Auf­schlä­ge wie­der wett gemacht. Auch sei­tens der Mem­mels­dor­fer Damen wur­den vie­le Feh­ler gemacht, die der VG Forch­heim zugu­te kamen. Ins­ge­samt war es ein gelun­ge­ner Spiel­tag, der uns heiß auf wei­te­re gemacht hat!

Es spiel­ten für die VG: Melis­sa Arneth, Jes­si­ca Bed­nar, Laris­sa Bey­er, Regi­na Hef­ter, Pau­li­ne Schnit­zer, Yvonne Wie­der, Anika Roth, Marie Neckel, Caro­lin Hiltl