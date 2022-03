Im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) star­ten Anfang März wie­der eini­ge tän­ze­ri­sche Ange­bo­te: Den Beginn macht am Sonn­tag­nach­mit­tag 13. März 2022 Sal­sa­kur­se auf ver­schie­de­nen Niveau­stu­fen. Bewe­gungs­kur­se wie Fit­ness­Gym für Älte­re am Don­ners­tag­vor­mit­tag (10. März 2022) von der VHS run­den das viel­fäl­ti­ge Ange­bot ab. Infos unter Tel. 0 91 31 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Wei­te­re inter­es­san­te Veranstaltungen:

Ent­decke den Bal­kan! Alba­ni­en mit Tei­len Mon­te­ne­gros, Maze­do­ni­ens und Nordgriechenlands

Im näch­sten Mul­ti­vi­si­ons­vor­trag am Don­ners­tag, den 10. März 2022 im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) wer­den von Edgar Krapp ab 19:00 Uhr Tei­le des Bal­kans im Rah­men des Fern­weh-Forums vor­ge­stellt. Der Bal­kan hat eine eigen­stän­di­ge fas­zi­nie­ren­de Kul­tur, Lebens­wei­se und Geschich­te; Alba­ni­en ist allei­ne schon wegen sei­ner der­zei­ti­gen opti­mi­sti­schen bis eupho­ri­schen Auf­bruch-Stim­mung einen Besuch wert! Die Kosten betra­gen 4 € / ermä­ßigt 3 €. Eine Anmel­dung ist wegen Coro­na unter Tel. 09131 / 863585 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de erforderlich.

Pflan­zen­viel­falt im Gar­ten und auf dem Balkon

Im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) fin­det am Sams­tag, 12. März 2022 ab 15:00 Uhr im Rah­men der Rei­he „Frei­zeit-Treff für Frau­en“ ein „grü­ner“ Vor­trag statt. Die Refe­ren­tin Gun­du­la Holm stellt Mög­lich­kei­ten und Syste­me vor, mit denen in der Stadt auch ohne eige­nen Gar­ten pro­blem­los Gemü­se selbst ange­baut wer­den kann – auch alters­ge­recht. Kräu­ter in Kisten, Salat an der Wand, Spi­nat vom eige­nen Bal­kon – Urban Gar­de­ning macht vie­les mög­lich. Die Kosten betra­gen 4 € / ermä­ßigt 3 €. Eine Anmel­dung ist wegen Coro­na unter Tel. 09131 / 863585 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de erforderlich.

Kla­Mot­te – Kleidertausch

End­lich ist es wie­der soweit: Zum Früh­jahrs-Klei­der­tausch im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) brin­gen am Sonn­tag, 13. März 2022 zwi­schen 14:00 und 17:00 Uhr die Besucher*innen ihre gebrauch­ten, gewa­sche­nen und gut erhal­te­nen Klei­dungs­stücke (max.10 Stück) mit und tau­schen die­se nach Lust und Lau­ne und bestem Gewis­sen gegen ande­re ein. Mit dem Café „MalAn­ders“ ist für das leib­li­che Wohl gesorgt und für die Kids gibt’ s einen klei­nen Mal- und Bastel­tisch. Der Ein­tritt ist kosten­los und eine Anmel­dung nicht erfor­der­lich. Infor­ma­tio­nen unter Tel. 09131 / 863585 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de.

Wie kommt der Regen­wald in mei­nen Einkaufswagen?

Unse­re Super­märk­te sind voll mit Waren, die aus den Regen­wald­län­dern zu uns kom­men und eini­ge davon sind mit­ver­ant­wort­lich für die Zer­stö­rung deren Wäl­der. In die­sem Work­shop am Mitt­woch, 16. März 2022 ab 19:00 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) ler­nen wir, was jede*r von uns für den Erhalt die­ses ein­zig­ar­ti­gen Lebens­raums bei­tra­gen kann. Die Diplom­bio­lo­gin Katha­ri­na Fitt­kau gibt wert­vol­le Hin­wei­se und Anre­gun­gen für das All­tags­ver­hal­ten. Infor­ma­ti­on und Anmel­dung: vhs​-erlan​gen​.de (2 2S 20 20 13)

Inter­na­tio­na­le Küche von SURABHI

Die deutsch-indi­sche Grup­pe de­monstriert am Mitt­woch, 23. März 2022 ab 18:00 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck die Zube­rei­tung inter­na­tio­na­ler Gerich­te aus asia­ti­schen, west­li­chen und fern­öst­li­chen Län­dern. Die­se wer­den danach gemein­sam ver­ko­stet. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung (Kosten 8 €) bei Uma Rag­ha­van, Tel. 0 91 31 / 4 02 21 33 oder über surabhi.​erlangen@​gmail.​com

Stan­dard­tanz-Übungs­abend

Am Sams­tag, 26. März 2022 wird unser „Tanz­abend-DJ“ Tor­sten ab 20:00 Uhr Stan­dard­tanz-Musik auf­le­gen! Die kosten­frei­en Übungs­aben­de fin­den jeweils unter Coro­na-gerech­ten Bedin­gun­gen im Saal des Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) statt. Aller­dings ist dafür zwin­gend eine Anmel­dung (bis 2 Tage vor­her) erfor­der­lich! Paar­wei­se Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen unter Tel. 0 91 31 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über das Pro­gramm des Kul­tur­punkt Bruck im Inter­net: www​.kul​tur​punkt​-bruck​.de