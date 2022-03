Sel­ber Wöl­fe vs. Töl­zer Löwen 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)

Unse­re Sel­ber Wöl­fe hat­ten die Töl­zer Löwen über wei­te Strecken im Griff, ver­säum­ten es aber in den ersten 40 Minu­ten wei­ter davon­zu­zie­hen. So blieb es span­nend bis kurz vor Ende, doch unse­re Wöl­fe lie­ßen sich die But­ter nicht mehr vom Brot neh­men. Einen ver­dien­ten Shu­tout für Bit­zer ver­mas­sel­te Ex-Wolf Aquin. Durch die Töl­zer Nie­der­la­ge steht nun fest: In der ersten Play­down-Run­de tref­fen unse­re Wöl­fe auf die Bay­reuth Tigers.

Wöl­fe haben alles im Griff

Nach­dem sich zunächst unse­re Gäste aus Tölz dem von Bit­zer gehü­te­ten Tor ange­nä­hert hat­ten, war es Lea­vens, der gleich in der 3. Minu­te ein Zei­chen setz­te und mit einem Kra­cher ins kur­ze Tor­drei­eck die 1:0- Füh­rung für unse­re Sel­ber Wöl­fe mar­kier­te. Das Spiel ging wei­ter rauf und run­ter: Bis zur 6. Spiel­mi­nu­te muss­te Bit­zer noch zwei­mal gegen gefähr­lich vor dem Tor auf­tau­chen­de Löwen ein­grei­fen. Im wei­te­ren Ver­lauf zogen unse­re Wöl­fe ein star­kes Power­play auf, ver­ga­ßen aber sich mit einem Tor­er­folg zu beloh­nen. Van­tuch und Deeg mit wei­te­ren Chan­cen, doch es blieb beim 1:0‑Pausenstand.

Wöl­fe las­sen vie­le Chan­cen liegen

Auch im zwei­ten Spiel­ab­schnitt gelang unse­ren Wöl­fen ein schnel­les Tor: Reuß zog ein­fach mal aus dem Halb­feld ab, Her­tel griff dane­ben und der Puck zap­pel­te zur 2:0‑Fürhung für unse­re Far­ben im Netz. Im wei­te­ren Ver­lauf war unser Wolfs­ru­del klar die ton­an­ge­ben­de Mann­schaft und schnür­te die Töl­zer oft minu­ten­lang im eige­nen Drit­tel ein. Die Löwen kamen nur noch sel­ten zu Ent­la­stungs­an­grif­fen. Ein­zi­ges Man­ko unse­rer Wöl­fe: Sie ver­säum­ten es, den Spiel­stand wei­ter zu erhöhen.

Aquin ver­mas­selt Bit­zer den Shutout

Soll­ten sich die aus­ge­las­se­nen Chan­cen rächen? Tölz kam jeden­falls noch­mal mit viel Dampf aus der Kabi­ne und hat­te gleich in der 42. Minu­te eine Dop­pel­chan­ce durch Spi­ro in Über­zahl. Doch unse­re Wöl­fe ris­sen das Ruder schnell wie­der an sich und erar­bei­te­ten sich Chan­cen durch Lea­vens, Miglio und Reuß. Drei Minu­ten vor dem Ende zogen die Löwen den Tor­wart zugun­sten eines zusätz­li­chen Feld­spie­lers. Über Gel­ke und Schwam­ber­ger gelang die Schei­be zu Van­tuch, der die Schei­be zur Vor­ent­schei­dung ein­schob. In der letz­ten Minu­te erziel­te Ex-Wolf Aquin den Ehren­tref­fer für Tölz.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik