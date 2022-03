Turn­hal­le wird für Flücht­lin­ge vorbereitet

Immer mehr Men­schen aus der kriegs­ge­plag­ten Ukrai­ne suchen Schutz im benach­bar­ten Aus­land. Seit der ver­gan­ge­nen Woche berei­tet die Stadt sich auf die Ankunft von Flücht­lin­gen vor. Unter ande­rem wer­den Gemein­schafts­un­ter­künf­te und Hotels vor­be­rei­tet aber auch Ange­bo­te von Pri­vat­per­so­nen geprüft. Bis­her kom­men nur ver­ein­zelt Flücht­lin­ge nach Erlangen.

Da nach Anga­ben der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken jedoch damit zu rech­nen ist, dass täg­lich nun­mehr 200 bis 300 Per­so­nen in die Regi­on kom­men, stößt die Auf­nah­me­ein­rich­tung in Zirn­dorf (ANKER-Ein­rich­tung) bereits an Kapa­zi­täts­gren­zen. Von der Regie­rung wur­den des­halb alle Land­krei­se und kreis­frei­en Städ­ten auf­ge­for­dert, Not-Depen­dan­cen für die ANKER-Ein­rich­tung vor­zu­be­rei­ten. In die­sen Not­un­ter­künf­ten wer­den die Geflüch­te­ten für eini­ge Tage unter­ge­bracht, bis sie ihre feste Unter­kunft bezie­hen kön­nen. In Erlan­gen wird der­zeit die Turn­hal­le am Euro­pa­ka­nal für eine Bele­gung mit einer Kapa­zi­tät von bis zu 200 Plät­zen vor­be­rei­tet, sie soll ab Mitt­woch zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung läuft in bewähr­ter Abstim­mung zwi­schen städ­ti­schen Dienst­stel­len (Kata­stro­phen­schutz, Sozi­al­amt, Gebäu­de­ma­nage­ment) und dem ASB, BRK, THW und der Feu­er­wehr. Die Schul­lei­tun­gen und die Sport­ver­ei­ne wur­den gestern Abend über die not­wen­di­ge Bele­gung der Hal­le und die damit ein­her­ge­hen­den Ein­schrän­kun­gen informiert.

Die­ter Ros­ner, Refe­rent für Jugend, Fami­lie und Sozia­les erklärt: „Wir set­zen alles dar­an, dass die Geflüch­te­ten so kurz wie mög­lich in Hal­len unter­ge­bracht wer­den.“ Das sei ange­sichts ihres Schick­sals aber auch wegen der anhal­ten­den Pan­de­mie wich­tig. Par­al­lel zur Aus­stat­tung der Hal­le wer­den des­halb die noch vor­han­de­nen Plät­ze im Bereich der Asyl­un­ter­brin­gung und bei den Ver­fü­gungs­woh­nun­gen suk­zes­si­ve belegt. Dar­über hin­aus wird mit Hoch­druck die Akqui­se von pri­va­ten Wohn­raum vor allem Hotels, Appar­te­ments oder aktu­ell ver­füg­ba­rer Gebäu­de betrie­ben. „Den­noch ist davon aus­zu­ge­hen, dass in abseh­ba­rer Zeit wei­te­re Hal­len in Erlan­gen für eine Not­un­ter­brin­gung vor­be­rei­tet wer­den müs­sen“, so Ros­ner wei­ter. Um die unter­schied­li­chen Hilfs­an­ge­bo­te und Unter­stüt­zungs­be­dar­fe bei der Unter­brin­gung, Ver­sor­gung, Bera­tung und Beglei­tung der Geflüch­te­ten koor­di­niert bewäl­ti­gen zu kön­nen, sind auf gesamt­städ­ti­scher Ebe­ne sowie in der Sozi­al­ver­wal­tung Koor­di­nie­rungs­stä­be instal­liert worden.

Wie die Stadt wei­ter mit­teilt, ist die Unter­stüt­zungs­be­reit­schaft aus der Erlan­ger Bevöl­ke­rung erfreu­lich hoch. „Wir freu­en uns über jedes Hilfs­an­ge­bot. Trotz­dem bit­ten wir aber alle Bürger*innen dar­um, nicht direkt zu einer Unter­kunft zu kom­men, son­dern sich zuerst an die Stadt zu wen­den. Sach­spen­den wer­den der­zeit nicht benötigt.“

Um die gro­ße Hilfs­be­reit­schaft der Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger best­mög­lich zu koor­di­nie­ren und zu kana­li­sie­ren, wur­de unter der Tele­fon­num­mer 09131 866586 eine Hot­line ein­ge­rich­tet. Die Hot­line ist von Mon­tag bis Don­ners­tag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie frei­tags von 9:00 bis 12:00 Uhr zu errei­chen. Sie bie­tet Aus­künf­te für Men­schen, die Hil­fe anbie­ten oder Hil­fe brau­chen (Ange­hö­ri­ge und ankom­men­de Ukrainer*innen). Ein­fa­cher und schnel­ler Kon­takt ist auch im Inter­net über die Sei­te www​.erlan​gen​.de/​u​r​k​r​a​ine möglich.

Bis­her 545.791 Imp­fun­gen durchgeführt

In der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wur­den in der 9. Kalen­der­wo­che 2022 ins­ge­samt 2.140 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 1.177 Imp­fun­gen auf das Impf­zen­trum und sei­ne Außen­stel­len sowie auf Son­der­ak­tio­nen und Ein­rich­tun­gen und 963 Imp­fun­gen wur­den bei nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­ten in Stadt und Land­kreis vor­ge­nom­men. Somit wur­den ins­ge­samt seit Beginn (KW 53/2020) 545.791 Imp­fun­gen in Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ver­ab­reicht. Ins­ge­samt haben 200.172 Per­so­nen die Zweit­imp­fung erhal­ten und damit den vol­len Schutz (Quo­te voll­stän­di­ger Schutz: min­de­stens 79,4 Pro­zent), 154.968 Per­so­nen (61,4 Pro­zent) haben bereits eine Auf­fri­schungs­imp­fung erhal­ten. Zu den Imp­fun­gen, die durch ange­stell­te Betriebs­ärz­tin­nen und Betriebs­ärz­te bzw. betriebs­ärzt­li­che Dien­ste unab­hän­gig vom Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, lie­gen der Stadt Erlan­gen kei­ne voll­stän­di­gen Zah­len vor.