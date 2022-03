Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bei Per­so­nen­kon­trol­le „klick­ten“ die Handschellen

Die Kon­trol­le eines 49-jäh­ri­gen Man­nes ende­te für die­sen in der Justiz­voll­zugs­an­stalt sowie mit einer Anzei­ge wegen des Besit­zes von Betäubungsmitteln.

Am Mon­tag, gegen 17:30 Uhr, kon­trol­lier­ten Zivil­be­am­te der Erlan­ger Poli­zei den 49-Jäh­ri­gen auf dem Dech­sen­dor­fer Damm. Bei der Per­so­nen­über­prü­fung stell­ten die Beam­ten fest, dass gegen den Mann ein Haft­be­fehl bestand.

Außer­dem fan­den die Beam­ten bei ihm noch gerin­ge Men­gen Cry­s­tal und Haschisch.

Der 49-jäh­ri­ge Erlan­ger wur­de im direk­ten Anschluss an die Kon­trol­le in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt ein­ge­lie­fert, zudem lei­te­ten die Beam­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Die­sel­dieb­stahl

Ecken­tal – In der Zeit vom 03.03.22, 17.00 Uhr und 07.03.22, 06.30 Uhr wur­den aus dem Tank eines gepark­ten Lkw ca. 90 Liter Die­sel ent­wen­det. Der Lkw war auf dem Lager­platz einer Bau­fir­ma am Ende der Büg­stra­ße im Orts­teil Forth geparkt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 entgegen.

Ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

Utten­reuth – Am Mon­tag­abend, gegen 23.00 Uhr, fiel ein Pkw-Fah­rer in Utten­reuth auf Grund unsi­che­rer Fahr­wei­se auf. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der 20jährige Fah­rer kei­ne Fahr­erlaub­nis hat und das Fahr­zeug offen­bar ohne Wis­sen der Fahr­zeug­hal­te­rin nutz­te, um eine klei­ne Spritz­tour zu unter­neh­men. Die Poli­zei Erlan­gen-Land hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Alko­ho­li­siert und bewaff­net unterwegs

Her­zo­gen­au­rach. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach kon­trol­lier­ten am Mon­tag­abend einen 56-jäh­ri­gen Mitsu­bi­shi-Fah­rer im Stadt­ge­biet. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab, dass der Mann alko­ho­li­siert das Fahr­zeug geführt hat. Zudem konn­te in der Hosen­ta­sche des Man­nes ein Spring­mes­ser auf­ge­fun­den wer­den. Da es sich hier­bei um einen ver­bo­te­nen Gegen­stand nach dem Waf­fen­ge­setz han­delt, stell­ten die Beam­ten die­ses sicher. Auf­grund der Alko­ho­li­sie­rung muss­te der Mann die Poli­zi­sten zur Dienst­stel­le beglei­ten, um ein gerichts­ver­wert­ba­res Ergeb­nis zu erhal­ten. Dort wur­de ihm anschlie­ßend die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine ent­spre­chen­de Anzei­ge gefertigt.

Seat ange­fah­ren

Heß­dorf. In Heß­dorf wur­de im Zeit­raum zwi­schen Don­ners­tag­abend und Mon­tag­mor­gen ein blau­er Seat Ate­co am Heck­stoß­fän­ger ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ver­ließ die Unfall­stel­le, bei der es sich ent­we­der um den Net­to-Park­platz in der Hann­ber­ger Stra­ße oder die Hoch­stra­ße in Unter­mem­bach han­delt, ohne sei­ne Per­so­na­li­en bekannt zu machen. Zeu­gen, die den Zusam­men­stoß mög­li­cher­wei­se beob­ach­tet haben oder Hin­wei­se zum Ver­ur­sach­er­fahr­zeug geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 09132/78090 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach zu melden.

Ver­kehrs­schild beschädigt

Wei­sen­dorf. Am Wochen­en­de wur­de auf dem Park­platz der Spar­kas­se ein Ver­kehrs­schild von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher küm­mer­te sich nicht wei­ter um die Scha­dens­re­gu­lie­rung und ver­ließ die Unfallört­lich­keit. Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se hier­zu machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Her­zo­gen­au­rach in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Höchstadt a.d.Aisch – Zeu­gen­auf­ruf nach Verkehrsunfall

Im Lau­fe des Mon­tag­nach­mit­tags kam einem 38 jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer „An der Schwe­den­schan­ze“ in einer schar­fen Links­kur­ve ein unbe­kann­ter Pkw ent­ge­gen. Der 38 jäh­ri­ge erschrak und wich mit sei­nem wei­ßen Pkw der Mar­ke Opel nach rechts aus und tou­chier­te dabei eine dor­ti­ge Gar­ten­mau­er. Der ent­ge­gen­kom­men­de Pkw fuhr unge­ach­tet des­sen wei­ter. An dem Opel ent­stand dabei Sach­scha­den in Höhe von ca. 10000.- Euro. Der Pkw ver­lor u.a. auf­grund der Beschä­di­gun­gen Öl, wes­halb die Feu­er­wehr Höchstadt ver­stän­digt wur­de, um das Öl auf der Fahr­bahn abzu­bin­den. Die Poli­zei Höchstadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 bei der Poli­zei zu melden.

Grems­dorf – Kuga angefahren

Bereits am zurück­lie­gen­den Frei­tag­nach­mit­tag tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die hin­te­re, lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines in der Haupt­stra­ße gepark­ten Ford Kuga. Die­ser stand quer zur Fahr­bahn in einer Park­lücke. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr wei­ter, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Am Ford Kuga ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500.- Euro. Die Poli­zei Höchstadt hat die Ermitt­lun­gen wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 bei der Poli­zei zu melden.