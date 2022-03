Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mon­tag, kurz nach 16.00 Uhr, betrat ein bis­lang Unbe­kann­ter ein Fahr­rad­fach­ge­schäft im Hafen­ge­biet und ent­wen­de­te dar­aus ein zum Ver­kauf ange­bo­te­nes, blau­es Cube-Moun­tain-Bike. Das Fahr­rad hat einen Ver­kaufs­wert von 750 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Geld­bör­sen­dieb­stahl aus ver­schlos­se­nen Spint

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, zwi­schen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, wur­de einem jun­gen Mann in einem Sport­stu­dio im Bam­ber­ger Nord-Osten aus dem ver­schlos­se­nen Spint der Geld­beu­tel gestoh­len. Neben ver­schie­de­nen Aus­weis­pa­pie­ren erbeu­te­te der oder die unbe­kann­te Täter(in) noch eine Scheck­kar­te. Die Poli­zei ermit­telt wegen Dieb­stahls in beson­ders schwe­rem Fall.

Poli­zei schnappt Graffiti-Sprayer

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 15.40 Uhr, wur­de die Poli­zei über einen Graf­fi­ti-Spray­er auf dem Dach des Atri­ums in der Lud­wig­stra­ße infor­miert. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te die­se einen 19-jäh­ri­gen Mann antref­fen, der noch vier Spray­do­sen bei sich hat­te. Zudem hat­te der Mann auch Far­be an den Fin­gern. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro bezif­fert. Der 19-jäh­ri­ge muss sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten, die Spray-Dosen wur­den sichergestellt.

Audi zer­kratzt

BAM­BERG. Am Mon­tag um 21.30 Uhr teil­te ein Fahr­zeug­be­sit­zer eine Sach­be­schä­di­gung an sei­nem grau­en Audi A 3 mit. Die­ser wur­de zwi­schen Sonn­tag, 18.00 Uhr und Mon­tag, 21.30 Uhr im Stadt­ge­biet Bam­berg an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt. Der Tat­ort ist nicht näher ein­grenz­bar, dem Fahr­zeug­hal­ter ent­stand dadurch Sach­scha­den von etwa 600 Euro.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 12.00 Uhr, ramm­te der Fah­rer eines schwar­zen Klein­wa­gens am Kuni­gun­den­damm die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten grau­en VW T‑Cross. Der oder die Unfall­ver­ur­sa­chen­de flüch­te­te anschlie­ßend in Rich­tung Innen­stadt. Von der geschä­dig­ten Auto­fah­re­rin, wel­che zur Tat­zeit im Wagen saß, konn­te ein Teil­kenn­zei­chen vom flüch­ti­gen Ver­ur­sa­cher notiert wer­den. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen dies­be­züg­lich aufgenommen.

Poli­zei erwischt drei jun­ge Män­ner beim Joint-Rauchen

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, gegen 13.15 Uhr, fie­len einer Zivil­strei­fe der Bam­ber­ger Poli­zei drei jun­ge Män­ner hin­ter einem Gebäu­de in der Moos­stra­ße auf, wel­che dort einen Joint rauch­ten. Als das Trio das Poli­zei­au­to ent­deck­te, ver­such­ten die­se zunächst zu flüch­ten, konn­ten aller­dings schnell von den Poli­zei­be­am­ten geschnappt wer­den. Zwei davon wur­den in einem Hin­ter­hof der Ohm­stra­ße und der Drit­te vor einer ver­sperr­ten Türe einer nahe­lie­gen­den Schu­le auf­ge­grif­fen. Auf ihrer Flucht war­fen sie zwar den Joint weg, die­ser konn­te aber wie­der auf­ge­fun­den wer­den. Die Män­ner müs­sen sich alle­samt wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

18-jäh­ri­ger Rad­fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Am Diens­tag­mor­gen, gegen 03.00 Uhr, fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Bren­ner­stra­ße ein Rad­fah­rer auf wel­cher einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Hier­bei stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch und gla­si­ge Augen fest, wes­halb sich der 18-Jäh­ri­ge einem frei­wil­li­gen Alko­hol­test unter­zog. Die­ser ergab einen Wert von 1,66 Pro­mil­le – bei dem Mann wur­de im Anschluss eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Von der Ter­ras­se eines Anwe­sens in der Amling­stadter Stra­ße ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter ein dort abge­stell­tes Moun­tain­bike. Das blau-wei­ße Fahr­rad der Mar­ke Haibike/​Attack hat einen Zeit­wert von ca. 100 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen 21. Febru­ar und 5. März. Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. den Ver­bleib des Rades geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

SCHESS­LITZ. Nah­rungs­mit­tel im Wert von knapp 11 Euro steck­te eine Kun­din am Mon­tag­nach­mit­tag in einem Super­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße in ihren mit­ge­führ­ten Trol­ley. An der Kas­se bezahl­te die 39-Jäh­ri­ge ledig­lich ande­re Ware. Anschlie­ßend wur­de sie auf den Dieb­stahl ange­spro­chen und die Poli­zei ver­stän­digt. Sie muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Fah­rer stand unter Drogen

Bam­berg. Erkenn­bar unter Dro­gen­ein­fluss stand der 30jährige Fah­rer eines Elek­tro-Klein­fahr­zeugs, als er am Mon­tag­abend im Bereich Bam­berg-Nord von Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Ein Dro­gen­test ver­lief posi­tiv. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Buß­geld, Punk­te und Fahr­ver­bot folgen.

Ohne Füh­rer­schein und unter Drogen

But­ten­heim. Deut­lich unter Dro­gen stand am Mon­tag­vor­mit­tag der 29jährige Fah­rer eines Klein­trans­por­ters, als er auf der A 73, im Bereich der Anschluss­stel­le But­ten­heim, von Schlei­er­fahn­dern der Auto­bahn­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Der Füh­rer­schein war ihm bereits vor län­ge­rem ent­zo­gen wor­den. Bei der Durch­su­chung des Fahr­zeugs wur­den zudem noch Rausch­gift im unte­ren zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich und ein gefälsch­ter Impf­pass auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Anzei­gen wegen der Dro­gen­fahrt, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, Ille­ga­len Dro­gen­be­sit­zes und Urkun­den­fäl­schung folgen.

Fah­rer stand unter Drogen

But­ten­heim. Erkenn­bar unter Dro­gen­ein­fluss stand der 40jährige Fah­rer eines VW, als er am Mon­tag­nach­mit­tag im Bereich des Gewer­be­parks von Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Ein Dro­gen­test ver­lief posi­tiv. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Buß­geld, Punk­te und Fahr­ver­bot folgen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Gas­sel­dorf. Ein Auf­fahr­un­fall mit einem Gesamt­scha­den in Höhe von 9000 Euro ereig­ne­te sich am Mon­tag­mit­tag. Alle Betei­lig­ten blie­ben glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Eine 59-jäh­ri­ge Frau fuhr mit ihrem BMW in Rich­tung Unter­lein­lei­ter und brem­ste ab, da das vor ihr fah­ren­de Fahr­zeug nach links abbog. Eine hin­ter ihr fah­ren­de 63-Jäh­ri­ge mit einem Maz­da erkann­te dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den erheb­lich beschädigt.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Stöck­ach. Am Mon­tag­nach­mit­tag fuhr zwi­schen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Unbe­kann­ter mit sei­nem Fahr­zeug in Rich­tung Unter­lin­del­bach und streif­te dabei in einer Rechts­kur­ve den Dach­vor­sprung eines Gebäu­des. Ein Teil der Dach­ein­ble­chung wur­de beschä­digt und es gin­gen Dach­zie­gel zu Bruch. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Auf­grund der Anstoß­stel­le in 3 m Höhe, muss es sich um ein grö­ße­res Fahr­zeug han­deln. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­dienst­stel­le Eber­mann­stadt zu mel­den (091947388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mon­tag­vor­mit­tag konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Bay­reu­ther Stra­ße einen 26-Jäh­ri­gen beob­ach­ten, wie er eine Packung Weiß­wurst im Wert von ca. 3,40 Euro in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. Nach dem Pas­sie­ren des Kas­sen­be­reichs wur­de er ange­spro­chen. Er wird sich nun wegen Laden­dieb­stahls ver­ant­wor­ten müssen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Zwi­schen Frei­tag, ca. 10:00 Uhr und Sonn­tag, ca. 15:00 Uhr zer­stör­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Glas­schei­ben eines Unter­stand­häus­chens an der Ska­ter­bahn auf der Sport­in­sel. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500,– Euro. Zeu­gen eines sol­chen Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 zu melden.

Forch­heim OT Ker­s­bach. In der Zeit von Sams­tag, 05.03.2022, ca. 10:00 Uhr bis Sonn­tag, 07.03.2022, ca. 14:00 Uhr zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen grau­en Mitsu­bi­shi, wel­cher in der Stra­ße Nord­ring abge­stellt war. Die bei­den rech­ten Türen des Pkw´s wur­den auf einer Län­ge von ca. einem Meter beschä­digt. Auf die­se Wei­se wur­den meh­re­re Fahr­zeu­ge in der Umge­bung im glei­chen Tat­zeit­raum ange­gan­gen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Bereits am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, 03.03.2022, zwi­schen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen wei­ßen Alfa Romeo GT, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz vor dem Fri­sör „Hair­kil­ler“ in der Bam­ber­ger Stra­ße abge­stellt war. An dem Alfa Romeo wur­de der lin­ke Kot­flü­gel und Rad­ka­sten ange­fah­ren, sodass ein Scha­den von etwa 800 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.