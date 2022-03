Karls Erleb­nis-Dorf Plech in Ober­fran­ken wird erster Stand­ort in Süd­deutsch­land und Bay­erns neu­er Freizeitpark

Erd­bär Karl­chen ist ganz aus dem Erd­beer­häus­chen: Am heu­ti­gen Diens­tag haben Karls-Inha­ber Robert Dahl und der Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Plech in Ober­fran­ken, Karl­heinz Escher, den Kauf­ver­trag für das ca. 12 Hekt­ar gro­ße Gelän­de des ehe­ma­li­gen Frän­ki­schen Wun­der­lands unter­schrie­ben. „Unse­re Fans haben uns auf den ver­las­se­nen Frei­zeit­park im Nor­den Bay­erns auf­merk­sam gemacht. Es war Lie­be auf den ersten Blick“, sagt Robert Dahl und fügt hin­zu: „Nicht nur das Gelän­de ist eine pas­sen­de Spiel­wie­se für Karl­chen und sei­ne Freun­de, auch der Stand­ort passt per­fekt. Die direk­te Lage an der A9 zwi­schen Mün­chen und Ber­lin machen das Gelän­de für vie­le Fans schnell erreich­bar.“ Die Eröff­nung von Karls Erleb­nis-Dorf Plech in Ober­fran­ken ist für das Jahr 2026 ange­dacht und geplant. Es sol­len 100 ganz­jäh­ri­ge Arbeits­plät­ze ent­ste­hen. Karl­chen und sei­ne Freun­de freu­en sich auf den neu­en Stand­ort und auf noch mehr Aben­teu­er mit und für Karls-Fans in ganz Deutschland.

Karl­chens neue Hei­mat im Her­zen von Franken

Das ehe­ma­li­ge Frän­ki­sche Wun­der­land liegt in der Gemein­de Plech und ist in rund 45 Auto­mi­nu­ten von den Städ­ten Bam­berg, Nürn­berg und Bay­reuth erreich­bar. Eröff­net wur­de es im Jahr 1973 von Ernst Schu­ster Seni­or, der über meh­re­re Jahr­zehn­te mit drei The­men­be­rei­chen (Mär­chen­wald, Western­stadt und Akti­ons­are­al) Besu­cher anlock­te. In den 90er-Jah­ren ent­stand unter ande­rem die Ach­ter­bahn „Kan­sas-City-Express“ und spä­ter ein Western-Rie­sen­rad. Seit der Schlie­ßung des Parks im Jahr 2013 liegt das Gelän­de im Dorn­rös­chen­schlaf, wobei alle Fahr­ge­schäf­te zwi­schen­zeit­lich abge­baut und ver­kauft wor­den sind. Die Karls-Ban­de wür­de hier sicher­lich eini­ge Aben­teu­er erle­ben. Bis das Gelän­de aber für Karls-Fans erleb­bar wird, bedarf es noch eini­ger Vorbereitungs‑, Pla­nungs- und Bauzeit.

Im Zei­chen der Erd­bee­re: Das ist Karls

Im Jahr 1993 eröff­ne­te Robert Dahl mit 22 Jah­ren auf Geheiß sei­nes Vaters sei­nen ersten Erd­beer­hof in Rövers­ha­gen bei Rostock. 30 Jah­re spä­ter betreibt Robert Dahl gemein­sam mit sei­ner Fami­lie ganz­jäh­rig fünf Erleb­nis-Dör­fer in Nord- und Ost­deutsch­land und in der Erd­beer-Sai­son bis zu 450 Erd­beer­ver­kaufs­stän­de. Dazu kom­men ein Erleb­nis-Gut und Erleb­nis-Café in Sach­sen-Anhalt sowie ein Erd­beer-Laden in Ber­lin und ein Manu­fak­tu­ren-Laden in Sach­sen. Am Fir­men­sitz in Rövers­ha­gen gesel­len sich eine Feri­en­an­la­ge mit Lau­ben, das klein­ste Eis-Hotel der Welt und ein Upcy­cling-Hotel dazu. Wei­ter­hin dreht sich alles um die Erd­bee­re, die Zutat, Vor­bild, Form­ge­ber und roter Faden der Erleb­nis-Dör­fer ist. Unter ihrem Mot­to locken rie­si­ge Manu­fak­tu­ren-Märk­te und ins­ge­samt mehr als 250 krea­ti­ve Attrak­tio­nen und Genuss­sta­tio­nen gro­ße und klei­ne Besu­cher in Scheu­nen und Erleb­nis-Dör­fer. High­lights sind die über 30 Schau­ma­nu­fak­tu­ren mit 14 The­men, deren Her­stel­lung jeden Tag prä­sen­tiert und erklärt wird und deren Pro­duk­te direkt vor Ort erwor­ben wer­den kön­nen. Regel­mä­ßig wer­den Karls Erleb­nis-Dör­fer, die jähr­lich ins­ge­samt 6,2 Mil­lio­nen Besu­cher zäh­len, zu den belieb­te­sten Aus­flugs­zie­len der Regio­nen gekürt. Seit Mit­te 2021 setzt Karls zudem mit der soge­nann­ten Retail­tain­ment-Platt­form „Karls L!VE“ neue Maß­stä­be im Erleb­nis-Live-Shop­ping. Meh­re­re tau­send Zuschau­er ver­fol­gen täg­lich Live-Shows aus Karls Erleb­nis-Dör­fern, bei denen nicht nur in Echt­zeit mit Mode­ra­to­ren inter­agiert, son­dern über eine One-Click-Opti­on auch unkom­pli­ziert ein­ge­kauft wer­den kann.

Karls Erleb­nis-Dör­fer: Spiel­spaß und Erleb­nis­se für Jeden

Alle Karls Erleb­nis-Dör­fer haben täg­lich und ganz­jäh­rig von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt sowie zahl­rei­che Attrak­tio­nen und Erleb­nis­se sind frei; eini­ge Fahr­ge­schäf­te kön­nen gegen einen klei­nen Obo­lus genutzt wer­den. Alle Erleb­nis-Dör­fer sind mit der Karls Jah­res­kar­te 365 Tage im Jahr erleb­bar. Der­zeit laden vier Erleb­nis-Dör­fer an der Ost­see­kü­ste sowie eines in Els­tal bei Ber­lin zum Besuch ein. Wei­te­re zwei Dör­fer wer­den im Jahr 2023 in Ober­hau­sen im Ruhr­ge­biet sowie im säch­si­schen Döbeln eröff­net. Lang­fri­stig ist geplant, dass jedes Kind in Deutsch­land inner­halb von andert­halb Stun­den einen kun­ter­bun­ten Park der Karls-Fami­lie errei­chen kann.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.karls​.de