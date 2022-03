„Der Inter­na­tio­na­le Frau­en­tag ist ein wich­ti­ger Tag für die Demo­kra­tie: die Gleich­stel­lung von Frau­en und Män­nern ist Fun­da­ment einer frei­en Gesell­schaft“, betont der Bam­berg-Forch­hei­mer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz (SPD). „In die­sen Tagen wird durch Putins bru­ta­len Angriffs­krieg die freie Gesell­schaft in der Ukrai­ne exi­sten­zi­ell bedroht. Gera­de jetzt ste­hen wir in der Pflicht, die Gleich­stel­lung zwi­schen den Geschlech­tern ent­schie­den vor­an­zu­brin­gen, in Deutsch­land und in Europa.“

Am Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag gilt unse­re vol­le Soli­da­ri­tät den Frau­en und Kin­dern, die auf der Flucht sind – vor dem furcht­ba­ren Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne. Sie gilt den Men­schen, die in der Ukrai­ne für Demo­kra­tie und Frei­heit kämp­fen – ange­sichts eines Krie­ges, der nicht ihrer ist. Grund­vor­aus­set­zung für die Demo­kra­tie und eine freie Gesell­schaft bleibt die Gleichstellung.

„Das heißt für die SPD-Frak­ti­on im Deut­schen Bun­des­tag kon­kret: Wir wer­den den Natio­na­len Akti­ons­plan zur Umset­zung der UN-Reso­lu­ti­on 1325 „Frau­en, Frie­den und Sicher­heit“ ambi­tio­niert umset­zen und wei­ter­ent­wickeln. Wir wer­den die Istan­bul-Kon­ven­ti­on, als wich­tig­stes völ­ker­recht­li­ches Instru­ment im Kampf gegen Gewalt an Frau­en voll­stän­dig imple­men­tie­ren. Das Recht auf Schutz vor Gewalt für Frau­en und ihre Kin­der sichern wir ab. Dazu gehö­ren ein bun­des­ein­heit­li­cher Rechts­rah­men für eine ver­läss­li­che Finan­zie­rung von Frau­en­häu­sern und die Stär­kung der Gewaltprävention.

Wir wer­den den frau­en­feind­li­chen Para­gra­phen 219a aus dem Straf­ge­setz­buch strei­chen, damit Ärz­tin­nen und Ärz­te öffent­lich und straf­frei über Schwan­ger­schafts­ab­brü­che infor­mie­ren kön­nen. Wir wer­den alle Gen­der Gaps schlie­ßen. Das betrifft auch die Lohn­lücke: wir wer­den schon im Okto­ber den Min­dest­lohn auf 12 Euro erhö­hen. Außer­dem wer­den wir das Ent­gelt­trans­pa­renz­ge­setz aus­bau­en“, so der SPD-Abgeordnete.