FW-Frak­ti­on hofft auf bal­di­ges Ein­len­ken der CSU

Das Baye­ri­sche Kabi­nett hat heu­te (Diens­tag, 08.03.2022) für eine vor­läu­fi­ge Fort­füh­rung der Mas­ken­pflicht an Bay­erns Schu­len gestimmt – auf­grund der Mehr­heits­ver­hält­nis­se durch die CSU. Die Frei­en Wäh­ler als Koali­ti­ons­part­ner spra­chen sich hin­ge­gen für ein Aus­lau­fen der Rege­lung – zunächst für Grund­schu­len – zum 14. März aus.

Der Kulm­ba­cher FREIE WÄH­LER-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Rai­ner Lud­wig: „In den ver­gan­ge­nen Tagen haben mich ver­mehrt Eltern kon­tak­tiert, die ein Ende der Mas­ken­pflicht an Schu­len for­der­ten. Die­se Rufe und Appel­le der Eltern an die Poli­tik müs­sen wir ernst nehmen!“

„Unser Ansin­nen, die Mas­ken­pflicht spe­zi­ell an Grund­schu­len abzu­schaf­fen, hal­ten wir des­halb wei­ter­hin für sinn­voll – auch wenn das Kabi­nett unse­ren Vor­schlag heu­te noch nicht ange­nom­men hat. Bei der Abwä­gung soll­te viel stär­ker berück­sich­tigt wer­den, dass die Kin­der zwar wäh­rend des Unter­richts durch die Mas­ke geschützt sind, die­ser Schutz aber in der Frei­zeit beim Spiel mit Freun­den und Klas­sen­ka­me­ra­den ent­fällt. Für uns hat des­halb Prio­ri­tät, dass an den Schu­len wei­ter­hin regel­mä­ßig gete­stet wird. Solan­ge die Test­stra­te­gie an Bay­erns Schu­len Bestand hat, ist auch der Schutz für Schü­le­rin­nen, Schü­ler und Lehr­kräf­te gewähr­lei­stet, so dass eine Mas­ken­pflicht nach unse­rer Auf­fas­sung mitt­ler­wei­le obso­let ist.“

Der erwei­ter­te Vor­stand der FW-Land­tags­frak­ti­on hat­te sich am Mon­tag­abend (07.03.2022) ent­spre­chend mit Kul­tus­mi­ni­ster Micha­el Pia­zo­lo dar­auf ver­stän­digt, die Mas­ken­pflicht an baye­ri­schen Grund­schu­len spä­te­stens zum 14. März 2022 zu been­den. An wei­ter­füh­ren­den Schu­len sol­le die Mas­ken­pflicht anschlie­ßend eben­falls zeit­nah abge­schafft wer­den. Sie ist mitt­ler­wei­le aus der Zeit gefal­len – auch weil eine Ver­pflich­tung zum Tra­gen von Mund-Nase-Bedeckun­gen an der Schu­le im kras­sen Wider­spruch zu den gera­de wie­der­eröff­ne­ten Dis­ko­the­ken im Frei­staat steht: eine Mas­ken­pflicht gilt für deren Besu­cher nicht.“

„Es ist Zeit, die Mas­ken an den Grund­schu­len fal­len zu las­sen!“ Dafür hat neben dem bil­dungs­po­li­ti­schen Spre­cher der FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on Tobi­as Gott­hardt auch MdL Rai­ner Lud­wig am Mon­tag­abend bei der erwei­ter­ten Vor­stands­sit­zung gewor­ben und den „Fahr­plan Schu­le ohne Mas­ke“ für Bay­ern mit beschlossen.

In enger Abspra­che mit Kul­tus­mi­ni­ster Pro­fes­sor Micha­el Pia­zo­lo und Staats­se­kre­tä­rin Anna Stolz plä­dier­te man dafür, die Mas­ken­pflicht an den Grund­schu­len sofort – spä­te­stens aber ab dem 14. März – zu been­den, an wei­ter­füh­ren­den Schu­len eine Woche spä­ter. „Wir haben mit Omi­kron ein ambi­va­len­te­res Infek­ti­ons­ge­sche­hen – die Feri­en waren eine Zäsur. Und nach kur­zem Sicher­heits­kor­ri­dor ist es bei blei­ben­den Tests Zeit für eine Schu­le ohne Mas­ke. Aber mit Augen­maß.“ Kei­nen Sinn mache ein Ende der Mas­ken­pflicht bei den Abschluss­klas­sen, sagt Lud­wig: „Kein Schü­ler kann sich in die­ser wich­ti­gen Vor­be­rei­tungs­zeit eine Qua­ran­tä­ne leisten.“

MdL Rai­ner Lud­wig hofft auf ein bal­di­ges Ein­len­ken der CSU auf den Kurs der Frei­en Wäh­ler. „Wir wol­len den Kin­dern wie­der ein Ler­nen und einen ange­neh­me­ren Schul­all­tag ohne Mas­ke ermög­li­chen. In den mei­sten Län­dern ist dies schon län­ger der Fall, auch wir müs­sen die­sen Weg nun beschreiten.“