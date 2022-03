medi erwar­tet die JobStairs GIE­SSEN 46ers

Seit über zwei Jah­ren, um genau zu sein seit dem 29. Dezem­ber 2019, hat medi bay­reuth nicht mehr gegen die JobStairs GIE­SSEN 46ers gewin­nen kön­nen. Die letz­ten vier Par­tien zwi­schen den Teams von Head Coach Raoul Kor­ner und den Hes­sen gin­gen aus Bay­reu­ther Sicht alle­samt ver­lo­ren. Es wäre aus medi-Sicht also an der Zeit, dies wie­der ein­mal zu ändern, wenn bei­de Teams am 24. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga an die­sem Mitt­woch­abend ab 18:30 Uhr in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le nun das näch­ste Mal auf­ein­an­der treffen.

Die Vor­aus­set­zun­gen für die Mann­schaft von Head Coach Raoul Kor­ner das Dut­zend an Sai­son­sie­gen voll zu machen und somit auch die schwar­ze Serie gegen Gie­ßen been­den zu kön­nen, sind jedoch auch dies­mal alles ande­re als rosig, ist die Situa­ti­on im Lager der HEROES OF TOMOR­ROW nach dem Gast­spiel in Wei­ßen­fels nahe­zu unverändert.

Das sagt medi Head Coach Raoul Korner:

“Auch wenn sich unse­re Per­so­nal­si­tua­ti­on nicht wesent­lich ver­bes­sert hat, sind wir dies­mal wenig­stens nicht kom­plett über­rum­pelt wor­den und konn­ten uns ein wenig auf die pre­kä­re Situa­ti­on vor­be­rei­ten. Ob das dann letzt­end­lich zu einem Sieg rei­chen kann, wird von meh­re­ren Fak­to­ren abhän­gen. Ein wesent­li­cher sind unse­re Fans! Unser Team kämpft sprich­wört­lich bis zum letz­ten Mann und stemmt sich seit Mona­ten gegen Fak­to­ren von außen, die wir nicht kon­trol­lie­ren kön­nen. Ich weiß, dass unse­re treu­en Fans das sehr wohl ein­zu­ord­nen und zu schät­zen wis­sen, und hof­fe mor­gen auf eine vol­le Ober­fran­ken­höl­le, die es uns ermög­li­chen könn­te, ein­mal mehr über uns hinauszuwachsen.“