Zeit für einen neu­en Blick auf Fürsorgeberufe

Mehr Selbst­be­stim­mung für Frau­en: das ist der zen­tra­le Gedan­ke des Inter­na­tio­na­len Frau­en­tags, der jähr­lich am 8. März began­gen wird. Für die Johan­ni­ter ein Anlass, auf die wich­ti­ge Rol­le von Frau­en in den Berufs­fel­dern Pfle­ge, Erzie­hung und Sozia­les auf­merk­sam zu machen. „Die Bereit­schaft, für ande­re da zu sein, ist für den Zusam­men­halt unse­rer Gesell­schaft unent­behr­lich. Für die Johan­ni­ter bil­det sie sogar den Kern ihres Han­delns“, sagt Jür­gen Kel­ler, Dienst­stel­len­lei­ter bei den ober­frän­ki­schen Johan­ni­tern. „Und aus unse­rer täg­li­chen Arbeit im sozia­len Bereich wis­sen wir sehr genau: Die Lei­stung, die Frau­en in den viel­fäl­ti­gen sozia­len Beru­fen für ande­re Men­schen erbrin­gen, kann nicht hoch genug geschätzt werden.“

Frau­en tra­gen und gestal­ten auch die Arbeit der Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe auf allen Ebe­nen ent­schei­dend mit, zum Bei­spiel in der Ver­wal­tung, als Erzie­he­rin, in der Pfle­ge oder zuneh­mend auch im Ret­tungs­dienst. So ist in der Johan­ni­ter-Ret­tungs­wa­che Schlüs­sel­feld inzwi­schen fast die Hälf­te der Beleg­schaft weiblich.

„Unge­rech­tig­keit führt in eine Sackgasse“

Zugleich sehen es die Johan­ni­ter kri­tisch, dass Für­sor­ge­ar­beit noch immer als vor­wie­gend weib­li­che Arbeit gilt – sei es daheim oder beruf­lich. „Hier gibt es eine Schief­la­ge. Es ist Auf­ga­be der gesam­ten Gesell­schaft, die­se unent­behr­li­chen Lei­stun­gen auf alle Schul­tern zu ver­tei­len“, so Kel­ler. Auch bei der Wert­schät­zung sozia­ler Beru­fe besteht aus Sicht der Johan­ni­ter wei­ter­hin Ver­bes­se­rungs­be­darf. Trotz umfas­sen­dem Fach­wis­sen, anspruchs­vol­lem Arbeits­all­tag und oft gro­ßem per­sön­li­chen Ein­satz ver­die­nen Beschäf­tig­te in den sozia­len Beru­fen zum Bei­spiel ver­gleichs­wei­se wenig. „Und wir haben in Coro­na-Zei­ten erneut erlebt, dass den Wür­di­gun­gen kaum finan­zi­el­le Taten folg­ten“, sagt Kel­ler. Neben dem Image als „weib­li­ches“ Arbeits­feld ein wei­te­rer Fak­tor – der Män­ner – und zuneh­mend auch Frau­en davon abhält, sozia­le Beru­fe zu ergreifen.

„Unge­rech­tig­keit führt in die Sack­gas­se“, betont Kel­ler. „Im sozia­len Bereich und nicht zuletzt in der Pfle­ge sowie den Kin­der­ein­rich­tun­gen feh­len Fach­kräf­te an allen Ecken und Enden.“ Es gel­te, so die Johan­ni­ter, tra­dier­ten Vor­stel­lun­gen enga­giert ent­ge­gen­zu­tre­ten und sozia­le Beru­fe durch geziel­te Maß­nah­men deut­lich attrak­ti­ver zu machen. Nur durch fai­re beruf­li­che Per­spek­ti­ven, wer­de es gelin­gen, auch künf­tig Men­schen dafür zu begeistern.

