ABC aus­lau­fen­de Betriebs­stof­fe – Ein­satz für das HLF2 + MTW

Die Lei­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 08.03.2022 um 10:36 Uhr die Feu­er­wehr Buben­reuth über Funk­mel­de­emp­fän­ger zu einer Die­sel­spur in das Gewer­be­ge­biet Bruck­wie­sen. Nach der ersten Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter wur­de eine aus­ge­dehn­te Die­sel­spur vom Gewer­be­ge­biet Bruck­wie­sen bis ein­schließ­lich des Kreis­ver­keh­res an der ST2244 fest­ge­stellt. Die Mann­schaft des HLF2 brach­te ent­spre­chend Ölbin­de­mit­tel auf die ver­un­rei­nig­te Fahr­bahn auf und nahm das mit Die­sel ver­un­rei­nig­te Ölbin­de­mit­tel wie­der auf. Nach ca. 1,5 Stun­den Ein­satz­dau­er wur­de die Ein­satz­stel­le an den Stra­ßen­bau­last­trä­ger über­ge­ben und die Ein­satz­kräf­te konn­ten die Ein­satz­be­reit­schaft im Gerä­te­haus wie­der herstellen.

Jochen Schu­ster

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bubenreuth