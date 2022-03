Impf­ter­mi­ne

Bei den Ter­mi­nen zum Frei­en Imp­fen im Land­kreis wird ab sofort auch der Impf­stoff von Nova­vax ange­bo­ten wer­den. Mög­lich wird das, weil die Men­ge an gelie­fer­tem Impf­stoff grö­ßer ist, als zunächst ange­nom­men. Auf die­se Wei­se kön­nen neben den Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen auch ande­re Inter­es­sier­te schon jetzt eine Imp­fung mit Nova­vax erhalten.

Die Ter­mi­ne für Frei­es Imp­fen fin­den immer am Mitt­woch in Markt­red­witz, an Frei­tag in Selb und am Sams­tag im Impf­zen­trum Wun­sie­del statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sier­te unter: https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/corona-schutzimpfung

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Neue Fäl­le: 227

Fäl­le gesamt: 15.900

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 3.378

Erkrank­te: 1.740

Gene­se­ne: 13.935

Todes­fäl­le: 225

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 2.414,76

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 0

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 81.172

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 70.199

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 348

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 323

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 33

davon All­ge­mein­bet­ten: 32

davon Inten­siv­bet­ten: 1

Stand­ort Selb: