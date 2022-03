Bro­se Bam­berg hat sich ein letz­tes Mal ver­stärkt und bis Sai­son­ende Chris Dowe ver­pflich­tet. Der 30-jäh­ri­ge Shoo­ting Guard spiel­te zuletzt beim ukrai­ni­schen Cham­pions League-Ver­tre­ter Pro­mi­tey. Dort kam er in der nun abge­bro­che­nen Sai­son bis­lang auf 38 Spie­le, erziel­te dabei im Schnitt elf Punk­te, hol­te vier Rebounds und ver­teil­te drei Assists. Dowe trägt bei Bro­se Bam­berg die #0 und ist bereits heu­te Abend gegen die EWE Bas­kets Olden­burg spielberechtigt.

Oren Amiel: „Ich ken­ne Chris aus Isra­el, außer­dem hat er für einen mei­ner besten Freun­de gespielt. Er hat einen aus­ge­spro­chen guten Cha­rak­ter und wird uns mit sei­ner Erfah­rung auf bei­den Sei­ten des Fel­des hel­fen. Er kann Posi­ti­on eins und zwei spie­len, ist daher fle­xi­bel ein­setz­bar. Und das Gute ist: er ist in Form, steht uns daher sofort zur Verfügung.“

Chris Dowe: „Ich kann dem Team Fle­xi­bi­li­tät auf der Guard-Posi­ti­on brin­gen. Dazu kann mei­ne Erfah­rung in der nun anste­hen­den hei­ßen Pha­se der Sai­son von Vor­teil sein. Ich ver­su­che mich immer in den Dienst der Mann­schaft zu stel­len – und has­se es zu verlieren!“

Chris Dowe ver­schlug es direkt nach sei­ner Uni­ver­si­täts­zeit nach Deutsch­land. Bei den Schwel­mer Bas­kets absol­vier­te er in der Sai­son 2013/2014 aller­dings ledig­lich die Vor­be­rei­tung, ehe er einen Ver­trag beim por­tu­gie­si­schen Erst­li­gi­sten Sam­pa­en­se Bas­ket unter­schrieb. Drei der näch­sten vier Jah­re sei­ner Kar­rie­re ver­brach­te der 1,89m gro­ße Shoo­ting Guard in Frank­reich, eines in Bel­gi­en. Nach Sta­tio­nen in Isra­el und beim pol­ni­schen Tra­di­ti­ons­club Wlo­cla­wek zog es Dowe 2020 wie­der­um nach Isra­el zum dor­ti­gen Spit­zen­team Mac­ca­bi Hai­fa. Letz­te Sai­son heu­er­te er beim ukrai­ni­schen BCL-Club Pro­me­tey Kami­ans­ke an, für die er bis zum dor­ti­gen Sai­son­ab­bruch ins­ge­samt 38 Spie­le absol­vier­te. Dabei hat­te er unter ande­rem auch ein Gast­spiel in Deutsch­land. Beim BCL-Sieg Pro­me­teys in Lud­wigs­burg war Chris Dowe mit 17 Punk­ten Tops­corer sei­ner Mannschaft.