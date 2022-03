Zwi­schen New York und der Oberpfalz

In der Ober­pfalz fin­det sie Ruhe, aber immer wie­der zieht es sie in den Tru­bel der Groß­städ­te New York und Ber­lin. Bir­git Ram­sau­er wur­de von der Jury des Forums Kul­tur im Janu­ar 2022 zur Künst­le­rin der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg gewählt.

Leuch­ten­de Far­ben spie­len in ihrem Werk schon immer eine bedeu­ten­de Rol­le, ob in frü­hen Pastel­len oder Pola­roids, die sie in nicht aus­ent­wickel­tem Zustand spon­tan über­zeich­ne­te oder aber in ihrer Tape Art, die sie in der ersten Genera­ti­on die­ser Kunst in New York rea­li­sier­te. Dort kom­mu­ni­zier­te sie künst­le­risch mit der Bevöl­ke­rung, kleb­te neon­far­bi­ge Lini­en und For­men durch Stra­ßen­zü­ge sowie Umris­se von Pas­san­ten im öffent­li­chen Raum (Pro­jek­te Peop­le Drawing und Art Homeless), in der Sub­way, spä­ter in Muse­en und ver­band die­se Aktio­nen in Per­for­man­ces mit dem Publi­kum und Kol­le­gen aus ver­schie­de­nen krea­ti­ven Berei­chen. Ihre Arbei­ten cha­rak­te­ri­sie­ren sich durch ästhe­ti­sche, syn­äs­the­ti­sche und sozia­le Kom­po­nen­ten, denn Ram­sau­er will dem Betrach­ter mehr eige­ne Kom­pe­tenz ver­lei­hen, um an (ihre) Kunst heranzugehen.

Seit gerau­mer Zeit lebt die Male­rin, Bild­haue­rin, Tape-und Per­for­mance-Künst­le­rin Bir­git Ram­sau­er von viel Natur umge­ben in einem klei­nen Dorf mit rund 20 Häu­sern am west­li­chen Rand der Ober­pfalz. Dort fin­det sie, neben ihren Zweit­wohn­sit­zen in New York und Ber­lin, Natur­raum und Ruhe, um ihre Pro­jek­te zu ent­wickeln. 1962 in Nürn­berg gebo­ren, stu­dier­te sie Lehr­amt für Kunst­er­zie­hung, Neue­re Deut­sche Lite­ra­tur und par­al­lel dazu das Magi­ster­stu­di­um Neue­re Kunst­ge­schich­te, Neue­re Deut­sche Lite­ra­tur an den Uni­ver­si­tä­ten Erlan­gen-Nürn­berg und Bam­berg, und ließ sich von Pri­vat­do­zen­ten in Nürn­berg und spä­ter in New York zur Sän­ge­rin aus­bil­den. Von 1990 bis 1995 war sie Schü­le­rin von Prof. Wer­ner Knaupp an der Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste Nürn­berg. Etli­che Artist in Resi­den­ci­es, Sti­pen­di­en, Ein­zel­aus­stel­lun­gen las­sen sich in der Vita der umtrie­bi­gen Künst­le­rin fin­den. Kunst ist gekop­pelt an Wahr­neh­mung und Erleb­nis, sie ent­steht aus Situa­tio­nen und Emo­tio­nen und die Künst­le­rin sagt selbst, wenn die Wahr­neh­mung des Äuße­ren mit der inne­ren Vor­stel­lung zusam­men­fließt, sei dies der krea­tiv­ste Moment für den Rezi­pi­en­ten. Das Ziel ihrer Ima­gi­nä­ren Skulp­tu­ren (hier regen gespro­che­ne Tex­te die Phan­ta­sie der Zuhö­rer an) sei eine neue Sicht auf Skulp­tur und Kunst her­vor­zu­ru­fen, in der sich das Bewusst­sein aus der indi­vi­du­el­len Lebens­er­fah­rung her­aus neu ver­or­tet, sich ernst nimmt sowie Hap­tik und Wahr­neh­mung in neue Rela­tio­nen gesetzt wer­den. Ihre jüng­sten Wer­ke, die soge­nann­ten Skulp­tu­ren­brü­ter, sind Pla­sti­ken und zugleich Nist­kä­sten, die sie in der Por­zel­lan Manu­fak­tur Nym­phen­burg model­lier­te – eine Auf­la­gen­se­rie gla­siert in Far­ben nach der Leh­re von Johan­nes Itten. Mit die­sen ins­ge­samt 31 Nist­kä­sten, die sie im Gerisch Skulp­tu­ren­park in Neu­mün­ster mit Sound­in­stal­la­tio­nen prä­sen­tiert, über­schrei­tet sie die Gren­ze der Zweck­frei­heit der Kunst und bringt sie mit Natur und Men­schen sub­til in Ein­klang. Ram­sauers Werk ist viel­fäl­tig, viel­schich­tig und außer­ge­wöhn­lich: Per­for­mance, Skulp­tur und Instal­la­ti­on, Foto­gra­fie und Video, Gedich­te und Sound, Male­rei, Zeich­nung und Tape Art. Es lohnt sich einen Blick auf die Home­page der Künst­le­rin zu wer­fen: www​.bir​gi​tram​sau​er​.net