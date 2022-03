Regel­mä­ßi­ge Testun­gen bie­ten auch nach Ende der epi­de­mi­schen Lage wei­ter­hin Sicherheit

Bay­ern wird sei­ne Test­stra­te­gie in Schu­len und Kitas auch nach dem Aus­lau­fen der epi­de­mi­schen Lage von natio­na­ler Trag­wei­te am 19. März fort­füh­ren, damit wei­ter­hin einen siche­ren Betrieb von Schu­len und Kin­der­gär­ten gewähr­lei­sten und vul­nerable Grup­pen best­mög­lich schüt­zen. Das hat der Mini­ster­rat in der heu­ti­gen Sit­zung beschlossen.

Die bewähr­ten Test­sy­ste­me an den Schu­len und Kitas wer­den dabei zunächst bis zu den Oster­fe­ri­en wie bis­her wei­ter­ge­führt. In den Jahr­gangs­stu­fen 1 bis 6 aller Schu­len sowie in den För­der­zen­tren mit den För­der­schwer­punk­ten gei­sti­ge Ent­wick­lung, kör­per­li­che und moto­ri­sche Ent­wick­lung sowie Sehen wer­den PCR-Pool­testun­gen mit der Lol­li-Metho­de ange­bo­ten. Zur Erhö­hung der Sicher­heit des Prä­senz­un­ter­richts und zur Ent­la­stung der Labo­re füh­ren die Schü­le­rin­nen und Schü­ler zum Beginn der Schul­wo­che einen zusätz­li­chen Selbst­test durch.

Sofern der Bund kei­nen neu­en recht­li­chen Rah­men für die Zeit nach dem 19. März schafft, ent­fällt die Mög­lich­keit, an den Schu­len und in der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung die Testun­gen ver­pflich­tend anzu­ord­nen. Falls der Bund kei­ne Test­pflicht­mög­lich­kei­ten für die Län­der schafft, wird Bay­ern die oben beschrie­be­nen Test­sy­ste­me zunächst bis zu den Oster­fe­ri­en bereitstellen.

Bay­ern setzt zudem wei­ter­hin auf die Mobi­len Testrecken als „Test-Feu­er­weh­ren“, um unvor­her­seh­ba­ren Test­be­dar­fen und Aus­brü­chen schnell und unkom­pli­ziert begeg­nen zu kön­nen. Die­se haben sich auf­grund ihrer fle­xi­blen Ver­wen­dungs­mög­lich­keit und Effek­ti­vi­tät bewährt. Zum Schutz der beson­ders vul­nerablen Per­so­nen­grup­pen – zum Bei­spiel der Bewoh­ner in Senio­ren- oder Pfle­ge­ein­rich­tun­gen – sowie der Per­so­nen­grup­pen, die das Impf­an­ge­bot nur ein­ge­schränkt erreicht, wie etwa Men­schen in Asyl­un­ter­künf­ten, ist die Wei­ter­füh­rung der mobi­len Test­strecken uner­läss­lich. Sie wer­den daher im ein­ge­spiel­ten Ver­fah­ren durch die Regie­run­gen für deren Bezir­ke lücken­los bis zum 30. Juni 2022 beauf­tragt und koordiniert.