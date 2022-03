Zukunfts­bran­che Logi­stik: Steig ein!

Die Geis Grup­pe ist ein erfolg­rei­cher Logi­stik­dienst­lei­ster und bie­tet viel­fäl­ti­ge Ausbildungsmöglichkeiten

Vie­le span­nen­de Aus­bil­dungs­be­ru­fe – ein attrak­ti­ver Arbeit­ge­ber, der in der Regi­on zu Hau­se ist: Wir, die Geis Grup­pe mit Haupt­sitz und zahl­rei­chen Stand­or­ten in Fran­ken, sind als Logi­stik­part­ner nam­haf­ter Unter­neh­men eben­so gefragt, wie als Arbeit­ge­ber und Aus­bil­dungs­be­trieb. An euro­pa­weit 127 Stand­or­ten beschäf­ti­gen wir rund 6.100 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

Viel­fäl­ti­ge Tätigkeiten

Ob im Lager mit dem Gabel­stap­ler durch lan­ge Regal­rei­hen fah­ren, gemein­sam mit Kun­den die opti­ma­le Trans­port- und Logi­stik­lö­sung für Ihre Waren pla­nen oder die idea­le Rou­te für einen Schwer­trans­port nach Chi­na aus­tüf­teln: Logi­stik umfasst eine enor­me Band­brei­te an inter­es­san­ten Aufgaben.

Die­se gro­ße Viel­falt erfor­dert das Know-how von Spe­zia­li­sten. Um den Bedarf an qua­li­fi­zier­ten Fach­kräf­ten zu decken, bil­den wir bei Geis schon seit vie­len Jah­ren erfolg­reich aus. Die­se fun­dier­te Aus­bil­dung jun­ger Men­schen hat bei uns einen sehr hohen Stel­len­wert und hat mit dem Wachs­tum des Unter­neh­mens in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wei­ter an Bedeu­tung gewon­nen. So stel­len wir auch in „Coro­na-Zei­ten“ genau­so vie­le Azu­bis ein, wie zuvor.

Bewähr­tes Ausbildungskonzept

Ins­ge­samt erler­nen bei uns zur­zeit mehr als 300 jun­ge Men­schen einen Beruf. Sie erfah­ren im Rah­men ihrer Aus­bil­dung alles Wich­ti­ge über das Unter­neh­men, die Logi­stik­pro­zes­se und Tätig­kei­ten. Damit erhal­ten sie die not­wen­di­ge fach­li­che Qua­li­fi­zie­rung, um direkt im Anschluss an die Aus­bil­dung anspruchs­vol­le Auf­ga­ben und Ver­ant­wor­tung über­neh­men zu kön­nen. Wir för­dern unse­re Azu­bis zudem mit inter­nen Schu­lun­gen und Weiterbildungsangeboten.

Bei uns erwar­tet die Aus­zu­bil­den­den dar­über hin­aus eine Rei­he von per­sön­li­chen Vor­tei­len. Dazu zäh­len Urlaubs- und Weih­nachts­geld, ver­mö­gens­wirk­sa­me Lei­stun­gen, zum Teil Fahrt­ko­sten­un­ter­stüt­zung, Kosten­über­nah­me für Lehr­bü­cher, bei Bedarf Nach­hil­fe, Prü­fungs­vor­be­rei­tungs­kur­se, ein Bene­fit-Pro­gramm, Aus­bil­dungs­be­treu­er an allen Stand­or­ten und eine jähr­li­che Azubiwoche.

Idea­le Karriereperspektiven

Eine per­fekt orga­ni­sier­te Aus­bil­dung ist aber längst nicht alles – min­de­stens eben­so wich­tig ist, wie es danach wei­ter­geht. Auch in die­ser Bezie­hung sind die Per­spek­ti­ven bei uns im Hau­se bestens: Wir über­neh­men in der Regel alle Azu­bis, die ihre Berufs­aus­bil­dung erfolg­reich abschlie­ßen. Auch nach dem Abschluss der Aus­bil­dung bie­ten wir fach­li­che Wei­ter­qua­li­fi­zie­run­gen – zum Bei­spiel zum Mei­ster für Lager­lo­gi­stik oder Fach­wirt für Logi­stik­sy­ste­me. Eben­so sind wir Pra­xis­part­ner für der­zeit elf dual Stu­die­ren­de mit Logistikschwerpunkt.

In der Regi­on bil­den wir in Forch­heim, Erlan­gen, Frau­en­au­rach, Lich­ten­fels, Fürth sowie an meh­re­ren Stand­or­ten in und um Nürn­berg aus. Sie­ben abwechs­lungs­rei­che Aus­bil­dungs­be­ru­fe ste­hen hier zur Wahl: Fach­kräf­te für Lager­lo­gi­stik, Fach­la­ge­ri­sten, Kauf­leu­te für Büro­ma­nage­ment, Kauf­leu­te für Spe­di­ti­on und Logi­stik­ma­nage­ment, Fach­in­for­ma­ti­ker, Holz­me­cha­ni­ker und Berufs­kraft­fah­rer. Zusätz­li­che Aus­bil­dungs­plät­ze – auch in wei­te­ren Beru­fen – hal­ten unse­re angren­zen­den Stand­or­te Kür­nach, Schwein­furt, Gochs­heim, Bad Neu­stadt, Nai­la und Hof bereit. An allen Stand­or­ten bie­ten wir zudem Prak­ti­kums­plät­ze an – für einen ersten Ein­blick in die span­nen­de Welt der Logistik.

Kon­takt:

Geis Indu­strie-Ser­vice GmbH

Jean­net­te Köber

Duis­bur­ger Stra­ße 45

90451 Nürnberg

Tel.: 0911 64178–151

Fax: 0911 64178–99151

E‑Mail: info@​geis-​group.​de

www​.geis​-group​.com