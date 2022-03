Anläss­lich des heu­ti­gen Inter­na­tio­na­len Welt­frau­en­tags: Mit Ground-Pla­ka­ten soll mehr Auf­merk­sam­keit für die Lei­stun­gen von Frau­en erzeugt werden

brin­gen. Nicht immer erfah­ren sie Wert­schät­zung dafür und wer­den teil­wei­se in beruf­li­cher Hin­sicht schlech­ter als ihre männ­li­chen Kol­le­gen bezahlt. Aber auch Sexis­mus oder Gewalt gegen Frau­en sind all­täg­li­che Pro­ble­me und in vie­len Natio­nen sind Frau­en dar­über hin­aus auch recht­lich nach wie vor schlech­ter gestellt als Män­ner. Vie­le The­men, auf die der Inter­na­tio­na­le Welt­frau­en­tag, der jähr­lich am 08. März began­gen wird, auf­merk­sam machen soll.

Ein Team, bestehend aus den Gleich­stel­lungs­be­auf­tra­gen der Städ­te Markt­red­witz und Wun­sie­del, der Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge sowie Mit­ar­bei­te­rin­nen des AWO Frau­en­hau­ses und des Frau­en­not­rufs der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken möch­ten anläss­lich des heu­ti­gen Tages Auf­merk­sam­keit für die viel­fäl­ti­gen Lei­stun­gen der Frau­en im Land­kreis erzeu­gen. Aus die­sem Grund wur­den heu­te in den drei größ­ten Städ­ten im Land­kreis (Markt­red­witz, Selb und Wun­sie­del) auf­fäl­li­ge Boden­auf­kle­ber angebracht.

„Die Coro­na-Kri­se stellt für uns alle eine enor­me Bela­stung dar. Lei­der wei­sen ver­schie­de­ne Stu­di­en dar­auf hin, dass bestehen­de Ungleich­hei­ten zwi­schen den Geschlech­tern in der Pan­de­mie eher zu- als abneh­men. Frau­en redu­zie­ren häu­fi­ger ihre Arbeits­zeit, ihr Anteil an der Sor­ge­ar­beit nimmt noch wei­ter zu. Für Frau­en, die in gewalt­ge­präg­ten Bezie­hun­gen leben, ver­schärft sich die Situa­ti­on eben­falls“, erklärt die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Sarah-Ale­na Tho­ma. „Gemein­sam wol­len wir deut­lich machen, dass wir von einer Gleich­be­rech­ti­gung in eini­gen Berei­chen noch weit ent­fernt sind und Dis­kri­mi­nie­rung auf­grund des Geschlechts all­täg­lich ist. Wir haben des­halb nach einer Mög­lich­keit gesucht, coro­na­kon­form unse­re Gedan­ken und For­de­run­gen zum Aus­druck zu bringen. “

Der 8. März ist Inter­na­tio­na­ler Frau­en­tag. Seit mehr als 100 Jah­ren wird der Inter­na­tio­na­le Frau­en­tag began­gen. Am Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag (teil­wei­se auch Welt­frau­en­tag, Frau­en­kampf­tag, Frau­en­welt­tag oder ein­fach Frau­en­tag genannt) demon­strie­ren Frau­en welt­weit für Gleich­be­rech­ti­gung und gegen Dis­kri­mi­nie­rung von Frauen.