Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG und die Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG haben gemein­sa­me Gesprä­che mit dem Ziel einer Fusi­on bei­der Häu­ser auf­ge­nom­men. Mit dem Zusam­men­schluss wür­de das Insti­tut die sehr erfolg­rei­che Markt­po­si­ti­on der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG zum Markt­füh­rer in der Gemein­de Herolds­bach aus­bau­en. „Herolds­bach ist eine pro­spe­rie­ren­de Gemein­de mit Wachs­tums­per­spek­ti­ven und wäre für uns ein stra­te­gisch wich­ti­ger Stand­ort in unse­rem regio­na­len Kern­markt“, erklärt Joa­chim Haus­ner, der Vor­stands­vor­sit­zen­de der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG, das Inter­es­se an einem gemein­sa­men Weg bei­der Häuser.

„Die aktu­el­len The­men in der Finanz­bran­che wie Nega­tiv­zins, regu­la­to­ri­sche Auf­la­gen und die Digi­ta­li­sie­rung stel­len für vie­le Kre­dit­in­sti­tu­te eine gro­ße Her­aus­for­de­rung dar – dies gilt auch für unser Haus. Mit einer Bilanz­sum­me von mehr als 70 Mio. € und ins­ge­samt 9 Mitarbeitern/​innen gehö­ren wir zu den klein­sten Genos­sen­schafts­ban­ken in Bay­ern. Für uns sind die Auf­ga­ben beson­ders her­aus­for­dernd und die Geschwin­dig­keit, in der wir auf die Ver­än­de­run­gen reagie­ren müs­sen, ist bereits jetzt ele­men­tar. Wir wol­len auch künf­tig ein wirt­schaft­lich star­ker und lei­stungs­fä­hi­ger Part­ner für unse­re Mit­glie­der und Kun­den sein und sehen daher in einem Zusam­men­ge­hen mit der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG sehr vie­le Vor­tei­le“, begrün­det Ste­fan Rickert, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG, die Auf­nah­me der Fusionsgespräche.

Kun­den­nä­he bleibt zen­tra­ler Erfolgsfaktor

„Auch in Zukunft sol­len die Kun­den aus der Gemein­de Herolds­bach mit den Orts­tei­len Herolds­bach, Oes­dorf, Pop­pen­dorf und Thurn sowie aus Wim­mel­bach vor Ort ihren ersten Anlauf­punkt für ihre Anlie­gen, Fra­gen und Geschäf­te haben. Der per­sön­li­che Ansprech­part­ner bleibt“, betont Joa­chim Haus­ner. Die Nähe und die kur­zen Wege zur Haupt­ge­schäfts­stel­le in Forch­heim mit Spe­zia­li­sten im Ver­mö­gens- und Fir­men­kun­den­be­reich sol­len dau­er­haft den Bank­stand­ort Herolds­bach sichern. „Zudem sol­len die bereits ange­dach­ten Über­le­gun­gen zur Wei­ter­ent­wick­lung des Stand­or­tes Herolds­bach im Inter­es­se der Mit­glie­der und Kun­den ver­ant­wor­tungs­be­wusst nach der Fusi­on wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den“, fügt Lars Schret­ten­brun­ner, stv. Vor­stands­vor­sit­zen­der der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG, hinzu.

Von der regio­na­len Orts­bank zur Regio­nal­bank vor Ort

„Durch den Zusam­men­schluss kön­nen wir die Markt­chan­cen in der Gemein­de Herolds­bach noch bes­ser nut­zen und vor allem unse­ren Mit­glie­dern und Kun­den als star­ke Regio­nal­bank Bank­ge­schäf­te und pro­fes­sio­nel­le, spe­zia­li­sier­te Bera­tung auf noch höhe­rem Niveau vor Ort bie­ten“, so Alex­an­der Brehm, der für das Pri­vat- und Fir­men­kun­den­ge­schäft ver­ant­wort­li­che Vor­stand der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG.

Fusi­ons­be­schluss im Juni geplant

„Die Vor­ge­sprä­che der letz­ten Wochen waren von einer sehr ver­trau­ens­vol­len, offe­nen und kon­struk­ti­ven Atmo­sphä­re geprägt“, berich­tet Joa­chim Hausner.

Die Auf­sichts­rä­te bei­der Ban­ken haben in der letz­ten Woche der Auf­nah­me kon­kre­ter Fusi­ons­ge­sprä­che mit dem Ziel des Zusam­men­schlus­ses zuge­stimmt. Die Mit­ar­bei­ter wur­den in den letz­ten Tagen eben­so infor­miert wie die Mit­glie­der und Ver­tre­ter bei­der Genossenschaftsbanken.

Ziel ist es, die Fusi­on noch im Jahr 2022 umzu­set­zen. „Die posi­ti­ven Erfah­run­gen aus der erfolg­rei­chen Fusi­on zwi­schen der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG und den Ver­ei­nig­ten Raiff­ei­sen­ban­ken Grä­fen­berg-Forch­heim-Eschen­au-Herolds­berg eG im letz­ten Jahr, sind eine sehr gute Basis, um dar­auf auf­zu­set­zen. Wir wol­len vor allem den Mit­glie­dern, Kun­den und Mit­ar­bei­tern in Herolds­bach kla­re und schnel­le Ori­en­tie­rung geben“, so Rai­ner Lang, Markt­vor­stand der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG und lang­jäh­ri­ger Vor­stand der im letz­ten Jahr fusio­nier­ten Ver­ei­nig­ten Raiffeisenbanken.

Für Anfang Mai ist ein Mit­glie­der­dia­log in Herolds­bach geplant. Im Juni wer­den dann die Mit­glie­der und Ver­tre­ter bei­der Ban­ken unab­hän­gig von­ein­an­der über die Fusi­on abstim­men. Auf­grund der guten Aus­gangs­la­ge sind die Vor­stän­de bei­der Häu­ser opti­mi­stisch, dass die Fusi­on die abschlie­ßen­de Zustim­mung in der Gene­ral­ver­samm­lung bzw. Ver­tre­ter­ver­samm­lung erhält. Die tech­ni­sche Zusam­men­füh­rung wäre dann für den Novem­ber 2022 geplant.