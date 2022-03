Die FO 7 in Effeltrich, Bai­ers­dor­fer Str. 12 wird wegen Ver­he­ben einer Glas­fa­ser­sta­ti­on mit­tels Auto­kran am 09.03.2022 (8.00–12.00 Uhr) für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. In Pox­dorf, Reuth­stra­ße, wird für die Abwick­lung des Bus­be­triebs ein ein­sei­ti­ges, abso­lu­tes Hal­te­ver­bot angeordnet.

Die Umlei­tung erfolgt einer­seits über Ker­s­bach und Pox­dorf, ande­rer­seits über Lan­gen­sen­del­bach und Poxdorf.