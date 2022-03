SKC Damen über­rol­len Pir­ma­sens im vor­letz­ten Durchgang

In einem packen­den und vor allem span­nen­den Spiel über­zeu­gen die Damen vom SKC Eggols­heim beim Tabel­len­letz­ten ESV Pir­ma­sens mit 7:1 Mann­schafts­punk­ten und 3195:3278 Holz. Am Ende sieht der Spiel­stand deut­lich aus, doch die end­gül­ti­ge Wen­de brach­te das Schluss­paar erst im Vor­letz­ten Durch­gang, der das Spiel zu Gun­sten der Fran­ken ent­schied. „Wir wuss­ten um die Heim­stär­ke der Rhein­land-Pfäl­zer, daher nah­men wir das Spiel nicht auf die leich­te Schul­ter. Es war vor allem eine tak­ti­sche Her­aus­for­de­rung bei der Auf­stel­lung, wie wir uns posi­tio­nie­ren wol­len, um das Maxi­mum her­aus zu holen. Am Ende ging der Plan auf und mit ein biss­chen Glück hol­ten wir uns die 2 Punk­te.“ Fasst Mela­nie Schwarz­mann das Spiel zusammen.

Auf der 6‑Bahnen Anla­ge des ESV Pir­ma­sens star­te­te das Trio bestehend aus Ortrud Will, Cori­na Bese und Hel­ga Frie­de. Alle 3 erfüll­ten ihre Mis­si­on bra­vou­rös indem Ortrud die sonst so star­ke Wet­zel, ärger­te und mit 508 Holz immer­hin einen Satz­punkt hol­te. Hel­ga und Cori­na star­te­ten ver­hal­ten, dreh­ten am Ende jedoch auf und hol­ten jeweils ihren Mann­schafts­punkt mit 547 und 536 Holz.

Ein Kri­mi bot sich den weni­gen Zuschau­ern im Schluss­durch­gang der mit Mela­nie Schwarz­mann, Manue­la Haß­fur­ther und Jas­min Hahn besetzt war. Nach 60 gespiel­ten Kugeln hat­te sich ledig­lich Mela­nie einen Satz­punkt geholt und der Vor­sprung lag ins­ge­samt nur noch bei 10 Gesamt­holz. Die gro­ße Wen­de brach­te der vor­letz­te Durch­gang, wo Mela­nie ihren Satz mit 138:119 Holz gewann, Manue­la star­ke 162:142 Holz erspiel­te und Jas­min mit 136:129 über­zeug­te. Das brach den Geg­nern das Genick und so konn­ten alle 3 Fran­ken am Ende noch ihren Mann­schafts­punkt holen. Mela­nie schloss das Spiel mit 552 Holz ab, Manue­la sicher­te sich erneut das Tages­be­st­ergeb­nis von 585 Holz und Jas­min erkämpf­te sich 550 Holz.

SKC Her­ren durch Krank­heit geschwächt

Die Vor­zei­chen für das Spiel beim SKC Steig Bind­lach stan­den an die­sem Wochen­en­de nicht gün­stig. Denn die 1. Her­ren muss­ten beim Spit­zen­spiel krank­heits­be­dingt auf die zwei wich­ti­gen Stamm­spie­ler Will und Stein­hoff verzichten.

Im Start­paar ging Mar­co Edel­mann und Kai Post­ler auf die Bahn. Edel­mann kam gut ins Spiel und konn­te den ersten Satz mit 152 Holz für sich ent­schei­den. Die bei­den Fol­ge­sät­ze gin­gen ver­lo­ren, doch mit dem letz­ten Durch­gang kämpf­te er sich noch­mal her­an, konn­te sei­nem Geg­ner aber dem Mann­schafts­punkt (542/549) nicht mehr strei­tig machen.

Auf den Neben­bah­nen war Kapi­tän Post­ler zur Stel­le. Er erspiel­te sich alle vier Sät­ze und über­zeug­te auch gegen den ein­ge­wech­sel­ten Geg­ner mit 559 zu 484.

Das Mit­tel­paar Enri­co Lache und Mar­kus Haus­ner waren an der Rei­he. Lache kam sehr gut in Spiel, sicher­te sich die zwei ersten Sät­ze und wich­ti­ge Holz. Aller­dings ließ sein Geg­ner nicht locker und kon­ter­te mit 323 Holz und schnapp­te sich den MP (575 zu 594).

Haus­ner kam mit der Bind­la­cher Bahn nicht zurecht, er hat­te Höhen aber auch vie­le Tie­fen. Sein Gegen­spie­ler nut­ze die Gele­gen­heit und spiel­te sein Spiel sou­ve­rän durch. Am Ende konn­te Haus­ner nur einen Satz­punkt für Eggols­heim holen (513 zu 580).

Mit einen Mann­schafts­punkt und 18 Mie­se gin­gen Andi Graf und Chri­sto­pher Schlund auf die Bahn.

Graf hol­te sich gleich den ersten Satz aber muss­te die ande­ren bei­den abge­ben. Schlund ver­lor knapp sei­ne ersten bei­den Sät­ze. Im drit­ten Durch­gang spiel­te er wie­der sei­ne alte Form.

Der vier­ten Satz soll­te über Sieg, Nie­der­la­ge oder Unent­schie­den ent­schei­den. Natür­lich war die Stim­mung in der Kegel­hal­le aufgeheizt.

Mit 3 Holz plus ging es für die SKC Her­ren den vier­ten und letz­ten Satz. Einer von den bei­den muss­te unbe­dingt sein Duell gewin­nen, um das Unent­schie­den zu bekom­men. Schlund kam auf Bahn 2 nicht in sein Spiel und muss­te den MP an sei­ne Kon­tra­hen­ten abge­ben (554 zu 557). Dies klapp­te bei Graf deut­lich bes­ser und er konn­te zudem wich­ti­ge Holz holen (569 zu 536).

Am Ende hat­ten sich Bind­lach 4 MP erspielt und Eggols­heim zwei aber mit dem bes­se­ren Gesamt­ergeb­nis von 3312 zu 3300 beka­men sie wei­ter 2 MP und somit ende­te die Par­tie mit einem 4 zu 4.