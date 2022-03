Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Exhi­bi­tio­nist am Fried­hof in Erlan­gen – Zeugenaufruf

Erlan­gen (ots) – Am Sams­tag­vor­mit­tag (07.03.2022) trat ein bis­lang unbe­kann­ter Mann einer Frau in scham­ver­let­zen­der Wei­se am Fried­hof in Erlan­gen gegen­über. Die Kri­mi­nal­po­li­zei sucht Zeu­gen des Vorfalls.

Im Zeit­raum zwi­schen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr hielt sich eine 84-jäh­ri­ge Frau am Zen­tral­fried­hof auf, als sie einen unbe­kann­ten Mann bemerk­te. Der Unbe­kann­te ver­steck­te sich im Gebüsch und zeig­te sich der Dame in unsitt­li­cher Wei­se. Das Opfer ver­ließ dar­auf­hin den Fried­hof und ver­stän­dig­te die Polizei.

Täter­be­schrei­bung:

Ca. 50 – 60 Jah­re alt, ca. 170 cm – 180 cm groß, führ­te ein Fahr­rad bei sich.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt lei­te­te nach Bekannt­wer­den des Vor­falls Fahn­dungs­maß­nah­men ein, die jedoch nicht zur Fest­nah­me eines Tat­ver­däch­ti­gen führten.

Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Die Poli­zei bit­tet daher Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben oder Hin­wei­se zur Iden­ti­tät des beschrie­be­nen Ver­däch­ti­gen geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer 0911 2112–3333 beim Kri­mi­nal­dau­er­dienst zu melden.

Fen­ster­schei­ben eingeworfen

Im Zeit­raum von Sams­tag, 19.30 Uhr, bis Sonn­tag, 23.15 Uhr, war­fen bis­lang unbe­kann­te Täter meh­re­re Fen­ster­schei­ben am Gebäu­de eines Erlan­ger Jugend­clubs ein.

Die unbe­kann­ten Van­da­len war­fen am Jugend­club in der Micha­el-Vogel-Stra­ße ins­ge­samt drei Fen­ster­schei­ben ein und ver­ur­sach­ten hier­bei einen Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro.

Als Tat­werk­zeug dien­ten Back­stei­ne die in unmit­tel­ba­rer Nähe gela­gert waren.

Die Poli­zei sucht nach Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Klä­rung der Sach­be­schä­di­gun­gen geben kön­nen. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Auto­spie­gel abgetreten

Im Bereich der Wichern­stra­ße wur­den an meh­re­ren gepark­ten Autos die Außen­spie­gel beschädigt.

Von Frei­tag auf Sams­tag haben bis­lang Unbe­kann­te von zwei Fahr­zeu­gen jeweils die rech­ten Außen­spie­gel abge­tre­ten und dabei einen Sach­scha­den von knapp tau­send Euro verursacht. An drei wei­te­ren Autos waren die Spie­gel ledig­lich ein­ge­klappt. Inwie­weit es hier zu Beschä­di­gun­gen kam gilt es noch zu klären.

Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am frü­hen Sonn­tag­abend wur­de im Her­zo­gen­au­ra­cher Stadt­ge­biet ein 20-Jäh­ri­ger Seat-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men des­sen stel­len die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest und auch der jun­ge Mann äußer­te, dass er erst vor kur­zem Mari­hua­na kon­su­miert habe. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Urin­test bestä­tig­te die Aus­sa­ge des Man­nes. Dar­auf­hin wur­de sein Auto vor Ort ver­schlos­sen belas­sen und auf hie­si­ger Dienst­stel­le eine Blut­pro­be von einer ver­stän­dig­ten Ärz­tin ent­nom­men. Gegen den Mann wur­de nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Lon­ner­stadt – Fahr­zeug­füh­re­rin unter Drogeneinwirkung

Am spä­ten Sonn­tag­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Höchstadt eine 22 jäh­ri­ge Frau in ihrem Pkw. Im Rah­men der Über­prü­fung ihrer Fahr­taug­lich­keit stell­ten die Beam­ten Anzei­chen für Dro­gen­kon­sum bei der Frau fest. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test reagier­te schließ­lich posi­tiv auf gleich meh­re­re Sub­stan­zen. Bei der Kon­trol­le fan­den sich zudem gerin­ge Men­gen Mari­hua­na. Die Fahr­zeug­füh­re­rin muss­te in der Fol­ge im Kli­ni­kum Höchstadt eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Die Wei­ter­fahrt wur­de für die näch­sten 24 Stun­den unter­sagt. Die Fahr­zeug­füh­re­rin erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen einem Ver­stoß nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz, bzw. ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem Monat Fahrverbot.