Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­ter sticht Auto­rei­fen platt

COBURG. Den Auto­rei­fen eines VW beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter in der Nacht zum Sonn­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 52-Jäh­ri­ger park­te sein Auto in der Zeit von Sams­tag, 19 Uhr, bis Sonn­tag 8.30 Uhr, in der Cor­ten­dor­fer Stra­ße auf einem Stell­platz. Am Sonn­tag­mor­gen bemerk­te der Mann den „Platt­fuß“ am rech­ten Vor­der­rei­fen. Die­ser wur­de mit einem spit­zen Gegen­stand beschä­digt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­tet unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

In Sport­heim eingebrochen

Kulm­bach – In der Zeit vom 04.03.22 bis 06.03.22 gelang­te eine bis­lang unbe­kann­te Per­son über eine Ter­ras­sen­tü­re in den Innen­be­reich des Ver­eins­heims in der Blaich. Anschlie­ßend trat er mit roher Gewalt meh­re­re Türen ein. Ent­wen­det wur­de anschlie­ßend eine sog. Boom­box im Wert von ca. 300,– EUR. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beträgt ca. 300,– EUR. Wer hat hier­zu etwas beobachtet?