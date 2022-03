Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Auf eine Jog­ging­ho­se für knapp 70 Euro hat­te es am Sams­tag­nach­mit­tag, kurz vor 16.00 Uhr, eine 21-jäh­ri­ge Frau in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt abgesehen.

BAM­BERG. In einem Dro­ge­rie­ge­schäft woll­te dann fast zeit­gleich eine 19-jäh­ri­ge Augen­kos­me­tik für knapp 27 Euro stehlen.

Bei­de Lang­fin­ger müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

Ein­bruch scheiterte

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­abend, 18.00 Uhr und Sonn­tag­früh, 09.00 Uhr, ver­such­te ein Unbe­kann­ter in Büro­räum­lich­kei­ten im Baben­ber­ger Vier­tel zu gelan­gen. Hier­zu beschä­dig­te er einen Fen­ster­rah­men, an dem Sach­scha­den von etwa 100 Euro ent­stan­den ist. Nach ersten Ein­schät­zun­gen der Poli­zei wur­de aus dem Büro nichts gestohlen.

Han­dy-Dieb­stahl aus Rucksack

BAM­BERG. Wäh­rend am Sonn­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 15.15 Uhr und 15.25 Uhr, eine Schü­le­rin ihren Ruck­sack an einem Bahn­steig am Bam­ber­ger Bahn­hof unbe­auf­sich­tigt hat­te ste­hen las­sen, wur­de ihr ein blau­es Smart­pho­ne der Mar­ke Xiao­mi gestoh­len. Das Mobil­te­le­fon hat einen Zeit­wert von 500 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Exhi­bi­tio­nist auf Männertoilette

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 18.20 Uhr, such­te ein jun­ger Mann das Toi­let­ten­häus­chen am Fuchs­park in der Pödel­dor­fer Stra­ße auf. Hier bemerk­te er einen etwa 30-jäh­ri­gen Mann, ca. 175 cm groß, der dort in einer Ecke stand und an sei­nem Geschlechts­teil mani­pu­lier­te. Der wenig beein­druck­te Mit­tei­ler ver­ließ zunächst die Ört­lich­keit wie­der und war­te­te bis die Per­son eben­falls nach drau­ßen kam. In dem Glau­ben, dass jetzt „die Bahn frei sei“ ging der Mit­tei­ler wie­der hin­ein, um nun end­lich unge­stört sei­ne Not­durft ver­rich­ten zu kön­nen. Aller­dings folg­te ihm der Unbe­kann­te, ver­ließ die Toi­let­te nicht und wie­der­hol­te sein Tun. Als der Geschä­dig­te die Poli­zei ver­stän­dig­te, flüch­te­te der Exhi­bi­tio­nist in unbe­kann­te Richtung.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ein­brü­che

DEUS­DORF. Gewalt­sam bra­chen Unbe­kann­te zwi­schen Frei­tag­mor­gen und Sonn­tag­vor­mit­tag einen Blech­con­tai­ner, einen Lkw-Anhän­ger sowie einen Bau­wa­gen auf. Mit­ge­hen lie­ßen die Die­be diver­se Werk­zeu­ge sowie Kabel im Wert von ca. 1.200 Euro. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Personen/​Fahrzeuge beob­ach­tet und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben?

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Eine böse Über­ra­schung erleb­te am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag ein Auto­fah­rer. Als er mit sei­nem auf dem Park­platz eines Fit­ness-Stu­di­os in der Emil-Kem­mer-Stra­ße abge­stell­ten Pkw, BMW, weg­fah­ren woll­te, stell­te er Beschä­di­gun­gen an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te fest. Der Ver­ur­sa­cher fuhr davon, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Die Repa­ra­tur­ko­sten belau­fen sich auf geschätzt etwa 2.000 Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht, die sich zwi­schen 15.00 und 17.30 Uhr ereig­ne­te, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bre­cher erbeu­ten Wertgegenstände

SCHLÜS­SEL­FELD, LKR. BAM­BERG. Am Wochen­en­de bra­chen drei­ste Die­be in eine Schlüs­sel­fel­der Pra­xis ein. Auch vor den dar­über lie­gen­den Wohn­räu­men mach­ten sie nicht Halt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermitt­lun­gen und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkennt­nis­sen gelang­ten die Ein­bre­cher ent­we­der über die Pra­xis­haupt­tü­re oder den Sei­ten­ein­gang in das mehr­stöcki­ge Gebäu­de. Dar­in durch­wühl­ten sie Schrän­ke, Schub­la­den und öff­ne­ten wei­te­re Türen, die auch in pri­va­te Wohn­räu­me führten.

Mit erbeu­te­tem Schmuck im Wert von meh­re­ren tau­send Euro sowie Bar­geld such­ten die Ein­bre­cher anschlie­ßend uner­kannt das Weite.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung:

Wem sind von Frei­tag­mit­tag, 12 Uhr, bis Sonn­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Bam­ber­ger Straße/​Industriestraße aufgefallen?

Wer hat die bis­lang Unbe­kann­ten auf ihrer Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Bay­reuth. Angriff auf Rettungssanitäter

Am Sonn­tag Nacht wur­de ein 43jähriger Bay­reu­ther in der Tele­mann­stra­ße in voll­trun­ke­nem Zustand von einer Poli­zei­strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth Stadt ange­trof­fen. Der Mann lehn­te mit her­un­ter­ge­las­se­ner Hose an einem Brücken­ge­län­der und war offen­sicht­lich nicht mehr in der Lage, sich selbst­stän­dig fort­zu­be­we­gen. Nach­dem der Bay­reu­ther auf Anspra­che reagier­te, wur­de zur medi­zi­ni­schen Abklä­rung ein Ret­tungs­wa­gen her­bei­ge­ru­fen. Da bei ihm eine Unter­küh­lung und eine Alko­hol­into­xi­ka­ti­on nicht aus­ge­schlos­sen wer­den konn­te, soll­te er ins Kli­ni­kum Bay­reuth ver­bracht wer­den. Bereits hier reagier­te der 43jährige äußerst aggres­siv. Er belei­dig­te die Poli­zei­be­am­ten und ver­such­te trotz sei­ner Alko­ho­li­sie­rung immer wie­der auf­zu­ste­hen und davon zu lau­fen. Schließ­lich wur­de er mit dem Ret­tungs­wa­gen in die Not­auf­nah­me ver­bracht. Hier begann er nach kur­zer Zeit wie­der­um zu ran­da­lie­ren, so dass erneut die Poli­zei zur Unter­stüt­zung her­bei­ge­ru­fen wer­den muss­te. Der Mann schlug einer 31jährigen Ret­tungs­sa­ni­tä­te­rin gegen den Ober­kör­per, wes­halb er dann unter Kon­trol­le gebracht und gefes­selt wer­den muss­te. Da auf­grund sei­ner deut­li­chen Alko­ho­li­sie­rung und sei­ner Aggres­si­vi­tät erheb­li­che Fremd- und Eigen­ge­fahr bestand, wur­de der 43jährige durch die Poli­zei im Bezirks­kran­ken­haus unter­ge­bracht. Er erhält nun meh­re­re Anzei­gen wegen Belei­di­gung der Poli­zei­be­am­ten, Kör­per­ver­let­zung und eines tät­li­chen Angrif­fes zum Nach­teil Rettungssanitäterin.

Bay­reuth. Ein Van­da­le unterwegs

Am Sams­tag Nacht gegen 23.15 Uhr beob­ach­te­ten Zeu­gen Am Sport­park einen bis­lang unbe­kann­ten Täter, wel­cher offen­sicht­lich mut­wil­lig meh­re­re Fahr­zeu­ge sowie zwei elek­tro­ni­sche Schran­ken beschä­digt hat. Noch vor Ein­tref­fen der her­bei­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fen konn­te der Ran­da­lie­rer jedoch uner­kannt ent­kom­men. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten fest, dass der Täter von vier gepark­ten Pkw die Außen­spie­gel abge­tre­ten hat­te. Die Schran­ken­an­la­ge an der Zufahrt zum WWG Gym­na­si­um hat­te er voll­ends abge­ris­sen und die an der Ein­fahrt zum Sport­park sehr stark ver­bo­gen. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000 .- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2130.

Bay­reuth. Lager­feu­er und zer­stör­tes Verkehrszeichen

Am Sams­tag gegen 22.00 Uhr teil­ten Anwoh­ner eine Ruhe­stö­rung mit, wel­che offen­sicht­lich vom Bas­ket­ball­platz in der Wil­hel­mi­nen­aue aus­ge­gan­gen ist. Bei Ein­tref­fen der Strei­fe, stell­ten die Beam­ten eine grö­ße­re Anzahl von ca. 30 Jugend­li­chen fest, die bei Erblicken des Strei­fen­wa­gens alle­samt in ver­schie­de­ne Rich­tun­gen davon lie­fen. Nach einer kur­zen Fahn­dung konn­ten zumin­dest drei Her­an­wach­sen­de im Alter von je 21 und 18 Jah­ren auf­ge­grif­fen wer­den. Wie sich bei einer ein­ge­hen­de­ren Über­prü­fung her­aus­stell­te, waren die drei bei der Poli­zei kei­ne Unbe­kann­ten und sie hat­ten sich in der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit schon öfters an die­ser Ört­lich­keit auf­ge­hal­ten. Ein Lager­feu­er, wel­ches eben­falls an die­ser Ört­lich­keit ent­zün­det wor­den ist, konn­te nur mit Unter­stüt­zung der Bay­reu­ther Feu­er­wehr abge­löscht wer­den, da die Brand­be­kämp­fungs­mit­tel im Strei­fen­wa­gen hier­für nicht aus­reich­ten. Nach­dem das Feu­er erlo­schen war, stell­ten die Beam­ten ein abge­brann­tes Ver­kehrs­zei­chen samt Stand­pfo­sten inmit­ten der Feu­er­stel­le fest. Nach­dem die Per­so­na­li­en der Anwe­sen­den notiert waren, wur­de die­sen ein Platz­ver­weis erteilt. Die Ermitt­lun­gen bezüg­lich des offen­sicht­lich ent­wen­de­ten und beschä­dig­ten Ver­kehrs­zei­chens wur­den aufgenommen.

Bay­reuth. Ver­kehrs­teil­neh­mer unter Alko­hol- und Drogeneinfluss

Am Wochen­en­de wur­den im Rah­men von Ver­kehrs­kon­trol­len drei Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­trof­fen, wel­che laut poli­zei­li­chen Fest­stel­lun­gen unter Alko­hol – und Dro­gen­ein­fluss am Steu­er ihres Wagens gewe­sen sind. Ein 32jähriger Bay­reu­ther hat­te einen Atem­al­ko­hol­wert von 0,92 Pro­mil­le als er am Sams­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den in der Schul­stra­ße mit sei­nem Pkw einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Fast zeit­gleich wur­de in der Erlan­ger Stra­ße ein 24jähriger, eben­falls aus Bay­reuth, kon­trol­liert. Er war nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis und stand zudem unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­wir­kung. In sei­ner Atem­luft hat­te er einen Wert von 0,94 Pro­mil­le und ein Schnell­test ver­lief posi­tiv auf die Ein­nah­me von Can­na­bis. Bei ihm muss­te auf­grund des vor­lie­gen­den Sach­ver­hal­tes eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den. Von deren Ergeb­nis hängt es nun ab, mit wel­chen Kon­se­quen­zen er zu rech­nen hat. Auch noch am sehr frü­hen Sams­tag­mor­gen wur­de am Damm­wäld­chen eine jun­ge Frau mit ihrem Pkw einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da sich für sie ein Wert von 1,42 Pro­mil­le ergab, muss­te sie ihren Wagen an Ort und Stel­le belas­sen. Bei ihr wur­de eben­falls eine Blut­ent­nah­me ver­an­lasst und ihr Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Die 23jährige, mit Wohn­sitz in Bay­reuth, erhält nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Mor­schreuth. Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt führ­ten am Sonn­tag­nach­mit­tag eine 1,5‑stündige Laser­mes­sung in der Haupt­stra­ße durch. Hier­bei wur­den fünf Ver­kehrs­teil­neh­mer wegen zu schnel­len Fah­rens bean­stan­det, wovon drei mit einer Anzei­ge rech­nen müs­sen. Den Höchst­wert erziel­te ein Fah­rer, der bei erlaub­ten 30 km/​h mit 52 km/​h unter­wegs war.

Wei­lers­bach. Von Sams­tag auf Sonn­tag wur­den auf einem Spiel­platz in der Waldstraße/​Am Anger, 12 frisch ange­pflanz­te Sträu­cher her­aus­ge­ris­sen und auf dem Gelän­de ver­teilt. Es ent­stand ein Scha­den von 300 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0)

Unter­lein­lei­ter. Am Sams­tag­nach­mit­tag zogen Spe­zia­li­sten der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg einen Jugend­li­chen mit sei­nem Kraft­rad wegen tech­ni­schen Ver­än­de­run­gen aus dem Ver­kehr. Er muss­te sei­nen Nach­hau­se­weg zu Fuß fortsetzen.

Gegen 16:40 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten einen 16-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Bay­reuth, da die­ser mit sei­nem Zwei­rad durch eine über­mä­ßi­ge Geräusch­ent­wick­lung auf­fiel. Schnell war auch der Grund hier­für gefun­den. Der jun­ge Mann hat­te den Schall­dämp­fer­ein­satz an der Aus­puff­an­la­ge des Leicht­kraft­rads ent­fernt. Nach­dem wei­te­re Mani­pu­la­tio­nen an dem Motor­rad fest­ge­stellt wur­den, sowie auch der Vor­der­rei­fen zu wenig Pro­fil auf­wies, stopp­ten die Beam­ten die Wei­ter­fahrt. Gegen den Jugend­li­chen wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach OT Thurn. In der Zeit von Mon­tag, 28.02.2022, ca. 16:00 Uhr bis Sonn­tag, 06.03.2022, ca. 12:00 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer, ver­mutl. mit einem Lkw, einen Gar­ten­zaun in der Ade­nau­er­stra­ße. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 800,– Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Tatört­lich­keit. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tele­fon: 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Forch­heim. Zwi­schen Sonn­tag, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es im Le-Per­reux-Park am Holz­tor zu den unter­ir­di­schen Gän­gen in der Egloff­stein­stra­ße zu einem Klein­brand. Die­ser konn­te von einem auf­merk­sa­men Zeu­gen eigen­stän­dig gelöscht wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500,– Euro. Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen in die­sem Bereich machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Pox­dorf. Am Sonn­tag­abend ereig­ne­te sich ein wei­te­rer Brand­fall. Ein älte­rer Herr hat­te neben sei­nem Haus Asche in die Müll­ton­ne geschüt­tet. Die­se ent­zün­de­te sich sodann und hier­bei wur­de neben dem Behält­nis selbst, auch die Haus­wand leicht beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,– Euro.

Forch­heim. Durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim konn­te am Sonn­tag­nach­mit­tag ein 32-jäh­ri­ger Fah­rer eines E‑Scooters in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße ange­trof­fen wer­den. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, da das Gefährt noch ein altes (blau­es) Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen auf­wies. Seit dem 01.03.2022 ist ein grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen für die Inbe­trieb­nah­me eines sol­chen Elek­tro­kleinst­fahr­zeugs auf öffent­li­chen Stra­ßen notwendig.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ledig­lich einer fuhr zu schnell

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Bam­ber­ger Stra­ße eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­te erfreu­li­cher­wei­se nur ein Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­det wer­den. Die­ser fuhr bei erlaub­ten 50 km/​h mit 66 km/​h in die Kon­troll­stel­le. Nach Bezah­lung eines Ver­war­nungs­gel­des in Höhe von 50 Euro durf­te er sei­ne Fahrt fortsetzen.