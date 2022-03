Juden­tum, Chri­sten­tum und Islam ver­eint der Glau­be an den einen Gott und Schöp­fer der Welt (Mono­the­is­mus). Oft wer­den alle drei auch als so genann­te „Buch­re­li­gio­nen“ bezeich­net: Alle drei Reli­gio­nen besit­zen eine Hei­li­ge Schrift bzw. Hei­li­ge Schrif­ten, an denen sie sich ori­en­tie­ren und die eine zen­tra­le Rol­le für die jewei­li­ge Glau­bens­ge­mein­schaft spielen.

Doch trotz gemein­sa­mer Wur­zeln, Zusam­men­hän­ge und Tra­di­tio­nen wei­sen Tora (hebräi­sche Bibel), christ­li­che Bibel und Koran auch deut­li­che Unter­schie­de auf, die wie­der­um inter­es­san­te Rück­schlüs­se auf die jewei­li­ge Reli­gi­on bieten.

Der Vor­trag lädt des­halb zu einer klei­nen Ent­deckungs­rei­se in die Hei­li­gen Schrif­ten von Juden­tum, Chri­sten­tum und Islam ein.

REFE­RENT: Clau­dio Ettl, Aka­de­mie Cari­tas-Pirck­hei­mer-Haus gGmbH, Res­sort­lei­ter Theo­lo­gie, Spi­ri­tua­li­tät und Philosophie

Die Ver­an­stal­tung, die das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg e.V. aus­rich­tet, fin­det am Frei­tag, 11. März 2022 um 19 Uhr statt.

Anmel­dung erfor­der­lich unter Tel. 0951 / 9 16 91–16, E‑Mail: kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de oder Home­page: https://​www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen